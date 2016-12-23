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Daily Mail'den Alaçatı'ya övgü

İNGİLTERE'nin Daily Mail gazetesi, İzmir'in Çeşme İlçesi'nin gözde turistlik yerlerinden Alaçatı'yla ilgili övgü dolu makale yayınladı. İstanbul Beşiktaş'ta ve ardından Kayseri'de gerçekleştirilen terör saldırılarının...

Daily Mail'den Alaçatı'ya övgü
İNGİLTERE'nin Daily Mail gazetesi, İzmir'in Çeşme İlçesi'nin gözde turistlik yerlerinden Alaçatı'yla ilgili övgü dolu makale yayınladı.
İstanbul Beşiktaş'ta ve ardından Kayseri'de gerçekleştirilen terör saldırılarının acısı herkesin yüreğini yakarken, İngiltere'nin en çok okunan gazetelerinden Daily Mail'de Türk turizmi için moral verici bir makale yayınlandı. 2 milyonu aşkın okuyucusu olan gazete, online versiyonunda, Alaçatı'yı konu edinen geniş bir makaleye yer verdi. Mary Gold imzasıyla yayınlanan makalede Alaçatı, Fransa'nın ünlü sahil beldesi St. Tropez ile kıyaslanarak, "Burası Fransız Rivierası kadar güzel bir yer ancak St. Tropez gibi uçuk ve aptalca fiyatlara sahip değil. Burada kaldırım kafeleri tıklım tıklım doluyor. Çiftler gün batımında el ele tutuşuyor. 20 Pound'a iki kişi enfes bir akşam yemeği yiyebiliyor" ifadelerine yer verildi.
10 yıl öncesine kadar 18 otelin bulunduğu Alaçatı'da şu an çoğu butik olmak üzere 400 otelin bulunduğu belirtilen yazıda, Alaçatı'daki bazı butik otellere ve restoranlara özel bir yer verildi. Çeşme ve Alaçatı'nın eşsiz manzarası eşliğinde deniz ürünlerinin sunulduğu restoranlardan övgüyle söz edilen yazıda, Urla'da üretilen ödüllü şarapların, Londra'daki bazı seçkin restoranlarda da servis edildiği belirtildi. 12 İon kentinden birisi olan Erythrai'ye de yer verilen yazıda, Alaçatı Pazarı'ndaki tezgahlarda satılan otlardan, 'muhteşem' olarak nitelendirilen turşulardan ve hamur işlerinden de söz edilerek, özellikle Alaçatı pazarının ziyaret edilmesi tavsiye ediliyor.
Çeşme, 7 Ocak 2016'da dünyanın en prestijli gazetelerinden New York Times gazetesine de haber olmuş, gidilmesi gereken 52 yer listesinde, Türkiye'den sadece Çeşme, 14. sırada yer almıştı.

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