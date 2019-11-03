banner314

banner325

Son Dakika

Dağları aşıp, sulardan geçerek çocuklarını servise ulaştırıyor

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünün Aktaş mezrasında oturan Kemal Okuyucu (55), öğrenim gören 2 çocuğunu her gün servis aracına ulaştırmak için 4 kilometre yol gidiyor. Sırtına aldığı çocuklarıyla dağları...

GENEL 02.11.2019, 16:08
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünün Aktaş mezrasında oturan Kemal Okuyucu (55), öğrenim gören 2 çocuğunu her gün servis aracına ulaştırmak için 4 kilometre yol gidiyor. Sırtına aldığı çocuklarıyla dağları aşıp, çaylardan geçen Okuyucu, okul çıkışı da onları alıp, aynı yoldan geri dönüyor. Servisin mezraya ulaşabilmesi için Peri Çayı üzerine köprü kurulmasını isteyen Okuyucu, yolda zaman zaman tehlike atlattıklarını söyledi.

Kaynarpınar köyüne bağlı 20 nüfuslu, 7 haneli Aktaş mezrasında oturan Kemal Okuyucu, köydeki okulun 3 yıl önce öğrenci yetersizliği nedeniyle kapanmasının ardından oğlu Serhat (12) ile kızı Ruken'i (10), 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yedisu ilçesindeki okullara kaydettirdi. Mezraya ulaşımın sağlandığı köprünün yolu uzatması ve bu yolun heyelan ve çamur nedeniyle sık sık kapanması nedeniyle servis aracı köye gelemiyor. Okuyucu, 6'ncı sınıf öğrencisi oğlu Serhat ile 3'üncü sınıf öğrencisi olan kızı Ruken'i her gün 4 kilometre yol gidip, yolda belirli bir noktada bekleyen servis aracına ulaştırıyor. Dönüşte de yine aynı noktaya giden Kemal Okuyucu, çocuklarını alıp yeniden evine dönüyor. Okuyucu, güzergah üzerinde bulunan Peri Çayı'na geldiklerinde çocuklarını tek tek sırtına alıp, karşıya geçiriyor.

'KIZIMLA BİRLİKTE BİRÇOK KEZ ÖLÜM TEHLİKESİ YAŞADIK'

Yol güzergahındaki Peri Çayı'nı çocuklarını sırtına alarak geçtiğini anlatan Okuyucu, yıllardır sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Okuyucu, "Muhtarımız defalarca çay üzerine köprü yapılması için çaba sarf etti ama maalesef herhangi bir sonuç alamadı. Köprü yapılırsa, biz bu sıkıntıları yaşamayız. Kış aylarında daha büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Kızımla birlikte kaç kere ölüm tehlikesi yaşadık. Geçen yıl ikimiz sudan karşıya geçerken düştük. Su bizi 30 metre sürükledi. Tam umudumu kestim, boğuluyoruz dediğimde köylüler yardımımıza koşarak bizi sudan çıkardı. Yetkililer sesimizi duysun, bize köprü yapsınlar. Köprü yapılırsa araçlar mezraya kadar gelecek. Ayrıca bu yıl taşımalı sistem kalktı. Öğrencilerimizin çoğu ilçeye ve ile gitti, tek biz kaldık" dedi.

‘KÖPRÜYE GİDEN YOL HEYELAN NEDENİYLE KAPALI OLUYOR’

Mezraya ulaşımın sağlandığı araç köprüsünün 8 kilometre uzaklıkta olduğunu ifade eden Kaynarpınar Köyü Muhtarı Özbek Abaylı ise, "Eski bir araç köprüsü var. Bu köprüyle yol 8 kilometre uzuyor. O yol genelde heyelan ve çamurdan dolayı kapalı oluyor. Mezramızın sakinleri ise yolu kısaltarak tehlikeli bölgelerden yolculuk yapıyor. Daha önceleri birkaç kez yetkililere durumu anlattım, fakat bir çözüm bulunamadı" diye konuştu. 

Yorumlar (0)
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 03 Kasım 2019
İmsak 06:03
Güneş 07:30
Öğle 12:53
İkindi 15:39
Akşam 18:06
Yatsı 19:27
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 10 16
5. Başakşehir 10 16
6. Galatasaray 10 16
7. Sivasspor 9 15
8. Beşiktaş 10 15
9. Konyaspor 10 13
10. Göztepe 10 12
11. Gaziantep FK 9 12
12. Kasımpaşa 9 11
13. Denizlispor 9 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Akhisar Bld.Spor 10 17
4. Fatih Karagümrük 9 16
5. Balıkesirspor 9 16
6. Altay 10 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 10 9
15. Adanaspor 10 8
16. Giresunspor 9 8
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Chelsea 11 23
4. Leicester City 10 20
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 10 15
10. M. United 11 13
11. Wolverhampton 11 13
12. West Ham 11 13
13. Tottenham 10 12
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 10 10
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Atletico Madrid 12 21
4. Sevilla 12 21
5. Granada 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 11 17
8. Levante 12 17
9. Valencia 12 17
10. Athletic Bilbao 11 16
11. Getafe 11 16
12. Osasuna 11 15
13. Real Valladolid 11 14
14. Real Betis 12 13
15. Eibar 11 12
16. Deportivo Alaves 11 12
17. Mallorca 11 11
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 11 5