Dağda geven toplarken yıldırım düşmesiyle yaralandılar

ERZURUM'da kışın yakacak olarak kullanılan geven bitkisi toplarken üzerlerine yıldırım düşen Hacı Bekir Ertüngü (47) ile arkadaşı Öztürk Önal (50) yaralandı. Arkadaşlarının sırtında 2 kilometre taşınan iki arkadaş, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.Olay, 20 Ekim günü merkez Palandöken ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki kırsal Kümbet Mahallesi'nde meydana geldi. Bir grup arkadaş, dağlık alanda kışın yakacaklarını tutuşturmak için kullandıkları geven bitkisi toplarken, aniden yağmur bastırdı. Yağmur sırasında çakan şimşeklerle birlikte gruptan Hacı Bekir Ertüngü ve Öztürk Önal'ın üzerine yıldırım düştü. Arkadaşları, yaralanan Ertüngü ile Önal'ı sırtlarına alıp dağdan indirdi. Vücutlarında yanıklar oluşan iki arkadaş, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Geven bitkisini topladıklarında yağmurun başladığını söyleyen evli 5 çocuk babası Hacı Bekir Ertüngü, "Bir anda kendimizi yerde bulduk, şok olduk. Kolumu, sol bacağımı diz kapağından aşağını hissetmiyordum. Yanımızda 3-4 arkadaş vardı, onlar olmasaydı dağın başında kalmıştık. Cız diye bir ses duydum, başka bir şey görmedim" dedi.Yağmur bastırınca römorkun altına girip dinmesini beklediklerini söyleyen 5 çocuk babası Öztürk Önal ise başından geçenleri şöyle anlattı:"Geveni Bekir arkadaşım kesiyordu. Römorkun altına girdiğimizde 'yıldırım çeker' düşüncesiyle hepimiz telefonları kapattık. Yağmur durmayınca römorkun yanında yürüyelim dedik. İkimiz römorkun demir kancasından tutmuştuk. Diğerlerinin römorka teması yoktu. 100 metre ilerledikten sonra bir anda ne ışık, ne şimşek gördüm. Elimi titretti, beni fırlattı. Sol tarafım felç oldu gibi. Diğer arkadaşım 'benim kolumla, ayağım düştü onları bulun' dedi. Yıldırım çarpmayan arkadaşlar bizi sırtlarına aldı. 2 kilometre dağdan indirdiler. Ambulans anında geldi. Şu an ikimizin de sağlığı iyi."