Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...
17 Aralık Kumpas Davası'nda karar; 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
17 Aralık davasında 15 sanığa...
PİYASALAR - Fed faiz toplantısı öncesi dolar 5.46 lirada
Fed faiz toplantısı öncesi dolar...
Hollanda’da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler: “Ruhsal sorunları vardı” 
Hollanda(daki saldırgan Türk asıllı çıktı

Dağcılardan '18 Mart' tırmanışı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki dağcılık kulübü üyeleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle, İzmir'deki Mahmut Dağı'nın 1400 metrelik zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. Kuşadası'nda...

Dağcılardan '18 Mart' tırmanışı
AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki dağcılık kulübü üyeleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle, İzmir'deki Mahmut Dağı'nın 1400 metrelik zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.
Kuşadası'nda faaliyet gösteren Ada Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü üyeleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünde etkinlik düzenledi. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin kırsal Yukarı Kızılca Mahallesi yakınında yer alan Mahmut Dağı'na, 23 sporcunun katılımıyla tırmanış yapıldı. Yaklaşık 4 saat sonra zirveye ulaşan dağcılar, büyük bir Türk bayrağı açarak etrafında toplandı. Saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nın okuyan dağcılar, şehitleri andı.
Kulüp Başkanı Halil İbrahim Çetin, "18 Mart etkinliğimizi 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünde gerçekleştirdik. 1400 metre yüksekliğindeki zirvede, Türk bayrağımızı dalgalandırdık. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimiz adına saygı duruşunda bulunduk. Sonrasında İstiklal Marşı'mızı söyledik. Bizim için unutulmayacak, bir anma töreni gerçekleştirdik" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328