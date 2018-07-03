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Dağcılar, '15 Temmuz' için Ilgaz'a tırmanacak

TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu Çankırı İl Temsilciliği tarafından 15 Temmuz anısına Ilgaz Dağı’nda tırmanış yapılacak. Türkiye Dağcılık Federasyonu Çankırı İl Temsilcisi Mustafa Kemal Karatatar, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da...

Dağcılar, '15 Temmuz' için Ilgaz'a tırmanacak
TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu Çankırı İl Temsilciliği tarafından 15 Temmuz anısına Ilgaz Dağı’nda tırmanış yapılacak.
Türkiye Dağcılık Federasyonu Çankırı İl Temsilcisi Mustafa Kemal Karatatar, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da anlamı büyük bir tırmanış gerçekleştireceklerini söyledi.
Etkinlikle ilgili bilgi veren Karatatar, Ilgaz'daki etkinliğin iki gün süreceğini ve şehir dışından sporcuların geleceğini söyledi. Karatatar, “Bu seneki etkinlikleri federasyonumuz ‘her il kendi yapsın’ dedi. Sporcularımızla Cumartesi günü öğle saatlerinde Ilgaz Mülayim Yaylası'ndaki kamp alanımızda buluşacağız. O gün kampımızı kuracağız ve geceyi orada geçireceğiz. Çevre illerden sporcuları davet ettik. Yaklaşık 50 kişilik bir katılım olmasını bekliyoruz. Yapacağımız etkinlikte kamp alanımız 1600 metrede. Dağın yüksekliğe yaklaşık 2 bin 500 metre. 4-5 saatlik bir tırmanışla zirveye ulaşabiliyoruz. 1 saat kadar zirvede dinlenme, fotoğraf çekme zamanımız olacak ardından geri dönüş. 3 saatte geri dönülebiliyor" dedi.
Karatatar konuşmasını şöyle sürdürdü:
"15 Temmuz’da şehitler, demokrasi, milli irade kavramlarına vurgu yapmak için bu yıl etkinliğimizin 2’ncisini yapacağız. Etkinliğimizde 15 Temmuz duygusu olacak. Halkın kendi iradesine sahip çıkması bu duyguyu tavan yaptırıyor. 15 Temmuz’un yıl dönümünde böyle bir etkinlik yapmak, bir zirve faaliyeti yapmak sporcularda moral ve motivasyon oluşturuyor.  Bir heyecan dalgası oluyor. Yaz dönemi kamp faaliyeti çok güzel oluyor. Diğer illerden gelen insanlarla dostluk, arkadaşlık çok güzel oluyor.  Bizim dağlarımızın şöyle bir iyi yönü var, teknik tırmanış boyutu yok. Biraz dik bir arazide yürüyüş ve iniş yapıyoruz.
Katılmak isteyenler için öncelikle dağcılık lisansına sahip kişilerin katılmasını arzu ediyoruz.  Bunun dışında katılım olursa lisans çıkarmak çok zor değil lisans çıkarabilirler.  Yürüyüşler için çok teknik bilgiye gerek olmuyor."
Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından geçen yıl '15 Temmuz'da 15 Zirvede Demokrasi Ateşi' adlı tırmanışlardan birisi de Çankırı Ilgaz Dağı’nda gerçekleştirilmişti.

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