Dağ keçilerinin ölüm nedeni belli oldu

Mesut MADAN/BURDUR, () - ANTALYA'nın Akseki İlçesi'nde doğada ölü bulunan dağ keçileriyle ilgili Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Hayvan Hastanesi'nin yaptığı nekropsi sonucu açıklandı. Buna göre, dağ keçilerinde 'ektima kontagiza ovis' denilen genellikle küçükbaş hayvanlarda hastalık yapan bir etken tespit edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma faaliyeti yürüttükleri Akseki'deki dağlık arazide ölü dağ keçilerine rastladı. Ekiplerin ilk incelemesi sonucu hayvanların ateşli silahla vurulmadığı tespit edildi. Ölen hayvanların genç bireyler olduğu belirlenirken, hayvanlardan 2'si kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için 2 hafta önce Burdur'daki MAKÜ Hayvan Hastanesi'ne gönderildi. MAKÜ Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Özmen ve ekibi tarafından dağ keçilerine nekropsi (ölüm nedenini bulmak amacıyla, kadavranın iç organ ve boşluklarının dikkatle kesilmesi, açılması ve incelenmesi) yapılarak numune alındı.

Numuneler laboratuvarlarda incelenerek hayvanların kesin ölüm nedenleri tespit edildi. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Prof. Dr. Özlem Özmen, şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan analizler sonucunda, bütün anabilim dallarından gelen sonuçların değerlendirilmesinde hayvanlarda 'ektima kontagiza ovis' denilen genellikle küçükbaş hayvanlarda, koyun ve keçilerde hastalık yapan bir etken tespit edildi. Buna bağlı olarak da ilgili kişilere bilgiler verilerek, hastalıkla ilgili yapacakları öneriler aktarıldı. Problemin asıl kaynağının, yabani hayvanlarla birlikte evcil hayvanların aynı yerde dolaşmalarından kaynaklandığı belirlendi. Bu hastalık, küçükbaş koyun, keçi gibi hayvanların, özellikle çiftlik hayvanlarında ve yavrularda genellikle bulaşma sonucunda sıklıkla görülen bir tablo. Büyük ihtimalle evcil çiftlik hayvanlarıyla aynı alanda dolaşan dağ keçilerinde de böyle bir bulaşma şekillendiğini düşünüyoruz. Kış şartlarının yoğun geçmesi, yerlerin fazla miktarda karla kaplı olması sebebiyle, yiyecek bulamamaları ve hayvanlarda şekillenmiş olan açlığın da biraz etkili olduğunu düşünmekteyiz. Hayvanların incelenmesi sonucunda, yetkililer bilgilendirilerek, hastalığın nasıl şekillendiği konusunda ve yapmaları gerekenler konusunda bilgiler verildi ve buna göre şu anda hayvanlarla ilgili herhangi bir problemin olmadığı da bizlere bildirildi. Ve sahada herhangi bir hasta ya da ölü hayvanın bulunmadığı ifade edildi."

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