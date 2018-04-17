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D-100'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

HASAN YILDIRIM/İSTANBUL,()-D-100 karayolu Okmeydanı Hastane durağında yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Arkadan gelen araçların da duramayarak öndeki otomobile çarpmasıyla 4 aracın karıştığı zincirleme trafik...

D-100'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

HASAN YILDIRIM/İSTANBUL,()-D-100 karayolu Okmeydanı Hastane durağında yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Arkadan gelen araçların da duramayarak öndeki otomobile çarpmasıyla 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yolun karşısına geçmeye çalışan yaya ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kağıthane Okmeydanı Hastanesi metrobüs durağı karşısında saat 21.30 sıralarında meydana geldi. D-100 karayolundan yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Deveci'ye Edirne istikametinde seyreden otomobil çarptı. Yaşanan kaza nedeniyle fren yapan otomobile arkadan gelen araç da çarptınca 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Deveci ile arkadaki otomobilde bulunan Seda Sözcü, Merve Karataş ve hamile olduğu öğrenilen Betül Coşkun yaralandı. Otomobil içinde sıkışan yaralılar için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtardı. Yaralılar ambulansla Okmeydanı eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıya yardım eden Mustafa Yıldırım "Bir kişi D-100 karayolundan metrobüs durağına doğru hızla koşarak yolun karşısına geçmeye çalışmış. O sırada da bir otomobil yayaya çarpmış. Diğer araçlar da duramayarak ona vurmuş. Ben metrobüsten indim. Yerde yatan yaralıya yardım ettim. Bilinci acıktı. Sonra sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırıldı" dedi.
Kaza nedeniyle D-100 karayolu Edirne istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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