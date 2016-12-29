D-100'de Vinç devrildi (1)

Ersan SAN - İSTANBUL () - D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde şiddetli rüzgar nedeniyle vinç devrildi. Yoldan geçen bir beton mikserinin üzerine devrilen vinç yolun trafiğe kapanmasına neden oldu.
Ersan SAN - İSTANBUL () - D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde şiddetli rüzgar nedeniyle vinç devrildi. Yoldan geçen bir beton mikserinin üzerine devrilen vinç yolun trafiğe kapanmasına neden oldu.
29 Aralık 2016 Perşembe 09:48
Ersan SAN - İSTANBUL () - D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde şiddetli rüzgar nedeniyle vinç devrildi. Yoldan geçen bir beton mikserinin üzerine devrilen vinç yolun trafiğe kapanmasına neden oldu.
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