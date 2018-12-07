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D-100'de TIR devrildi, Edirne istikameti trafiğe kapandı

SİLİVRİ'de D-100 Karayolu'nda sabaha karşı seyir halinde giden TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçerek devrildi.

D-100'de TIR devrildi, Edirne istikameti trafiğe kapandı

 İstanbul,SİLİVRİ'de D-100 Karayolu'nda sabaha karşı seyir halinde giden TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçerek devrildi. Kaza sonrası yol Edirne istikametinde trafiğe kapandı. Yaklaşık 3 saat kapalı kalan yol TIR'ın kaldırılmasıyla açıldı. 

Kaza, D-100 Karayolu Silivri mevkiinde sabaha karşı 04:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ istikametinden İstanbul yönüne seyreden ve ismi öğrenilemeyen 34 GH 6103 plakalı TIR, sürücüsünün Gümüşyaka mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. TIR karşı yöne geçerek devrildi. Kaza sonrası TIR sürücüsü ve yanındaki arkadaşı hafif şekilde yaralandı. Yoldan geçen sürücüler yardıma koşarken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

D-100 KARAYOLU 3 SAAT KAPALI KALDI
Olay yerine çağrılan Istanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı vinç,  TIR'ı bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlattı. Ağır hasar gören TIR yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu vinç yardımıyla yolun kenarına alındı. Belediye ekipleri yolda temizlik yaptı. Kapanan yol saat 07.00 sıralarında tekrar araç geçişine kontrollü bir şekilde açıldı. Yolun kenarına alınan TIR ve dorsesinin sabah saatlerinde kaldırılacağı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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