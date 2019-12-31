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D-100'de otomobil alev alev yandı
D-100 Karayolu Merter mevkii Topkapı istikametinde bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.
GENEL 31.12.2019, 07:34 31.12.2019, 08:06
İSTANBUL,D-100 Karayolu Merter mevkii Topkapı istikametinde bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürürken yolda trafik oluştu.
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