D-100'de motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,()

KADIKÖY'DE 2'si çocuk 3 kişinin bindiği motosikletteki tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.

Kadıköy D-100 karayolu Kozyatağı mevkiinde üzerinde 2'si çocuk 3 kişinin olduğu motosikletle tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı. Motosiklettekilerin kask takmadığı görülürken sürücünün zaman zaman hızlandığı ve trafikteki diğer araçları solladığı kameralara yansıdı. Görüntülendiğini farkeden motosiklet sürücüsü gülerek yoluna devam etti. Tehlikeli yolculuk dakikalarca sürerken tehlikenin farkında olmayan çocuklar el sallıyor. Bu tehlikeli yolculuk sürücünün gözden kaybolmasıyla son buluyor.



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