D-100'de kaza: 2 yaralı

D-100'DE KAZA: 2 YARALI -1
Özgür EREN-İSTANBUL,()
D-100 Karayolu Haliç Köprüsü çıkışı Okmeydanı istikametinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle 3 şeritten 2'si trafiğe kapandı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
fotoğraflı
D-100'DE KAZA: 2 YARALI -1 Özgür EREN-İSTANBUL,() D-100 Karayolu Haliç Köprüsü çıkışı Okmeydanı istikametinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle 3 şeritten 2'si trafiğe kapandı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. fotoğraflı
21 Mart 2018 Çarşamba 16:38
D-100'DE KAZA: 2 YARALI -1
Özgür EREN-İSTANBUL,()
D-100 Karayolu Haliç Köprüsü çıkışı Okmeydanı istikametinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle 3 şeritten 2'si trafiğe kapandı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
fotoğraflı
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