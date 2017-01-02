ÇYDD: Hedef olan Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ydi

İSTANBUL () - ÇAĞDAŞ Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) genel merkezi ve şubeleri, Reina katliamını kınayarak yazılı basın açıklaması yaptı. ÇYDD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Masum insanları öldürüp sakat bırakabilirler ama toplumu korkutup sindiremezler. Toplumumuz, çağdaş yaşamı korumakta kararlıdır. Yeni yılı umutla, sevgi ve barış dilekleriyle karşılayan masum insanlara karşı yapılan insanlık dışı saldırı, toplumumuza büyük acı ve utanç yaşatıyor. Yüreğimiz hayatını kaybedenler, yakınları ve yaralı kardeşlerimizle beraber, Onlar, laik ve demokratik Türkiye'de hortlayan irticanın hedefi oldular. Aslında hedef olan laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Toplum, insanların 'dindarlar' ve 'laikler' diye ayrıştırılmasının sancısını yaşıyor. Laikliğin toplumun ve devletin yaşam biçimi, barışın olmazsa olmazı olduğu bilinmelidir. İnsanlık dışı olayları teşvik edenler gibi alkışlayanlar da suçlu oldukları için savcıların harekete geçmesini bekliyoruz. Masum insanları öldürüp sakat bırakabilirler ama toplumu korkutup sindiremezler. Toplumumuz, çağdaş yaşamı korumakta kararlıdır."