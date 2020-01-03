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Çuvallar içerisinde 86 kilo eroin ele geçirildi
Van'da polis ekipleri, şüphe üzerine sürücüsünü durdurduğu kamyonette arama yaptı. Narkotik köpeği 'Oscar' ile yapılan detaylı aramada, bagajda bulunan 3 çuval içinde, 86 kilo 40 gram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü...
GENEL 03.01.2020, 11:25
Van'da polis ekipleri, şüphe üzerine sürücüsünü durdurduğu kamyonette arama yaptı. Narkotik köpeği 'Oscar' ile yapılan detaylı aramada, bagajda bulunan 3 çuval içinde, 86 kilo 40 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Halilağa Mahallesi'nde devriye görevi sırasında, şüphe üzerine kamyonet sürücüsünü durdurdu. Kamyonette, narkotik köpeği 'Oscar' ile detaylı arama yapıldı. Bagajda bulunan 3 çuval içinde, 86 kilo 40 gram eroin ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü, gözaltına alındı.
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