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Çürük dişini karıştırdığı çatal boğazına kaçtı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), () - BURSA’nın Orhangazi İlçesi’nde, 19 yaşındaki Naciye Ak’ın dişini karıştırmak için kullandığı çatal boğazına kaçtı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Naciye Ak’ın...

Çürük dişini karıştırdığı çatal boğazına kaçtı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), () - BURSA’nın Orhangazi İlçesi’nde, 19 yaşındaki Naciye Ak’ın dişini karıştırmak için kullandığı çatal boğazına kaçtı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Naciye Ak’ın boğazına kaçan çatal operasyonla çıkarılırken, genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.  
Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında Orhangazi’ye bağlı Üreğil Mahallesi’nde meydana geldi. İddia göre, iftardan sonra çürüyen dişinin arasına giren yiyecek parçalarını çıkarmak isteyen Naciye Ak, çatalla dişini karıştırmaya başladı. Çatal, genç kızın elinden kayarak boğazına girdi. Naciye Ak ailesinden yardım isteyince taksic baba İsmail Hakkı Ak, kızını kendi aracıyla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan genç kızın boğazındaki çatal operasyonla çıkarıldı.
Sağlık durumu iyi olan kızının bugün akşam saatlerinde taburcu edilmesini beklediklerini söyleyen İsmail Hakkı Ak, “İftardan sonra durakta beklerken eşim arayarak, ‘Koş Naciye ölüyor’ diyerek durumu haber verdi. Eve gelip hastaneye götürdüm. Naciye’nin dişlerinden bazıları çürüğü için sürekli şikayet ediyordu. Dişlerini karıştırdığı çatal boğazına kaçmış. Bir türlü doktora götürememiştik” diye konuştu.

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