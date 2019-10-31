banner314

banner325

Son Dakika

Cumhuriyetin 96'ncı yılında 96 dakika kulaç attılar

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sporcular ve vatandaşlar, 96 dakika aralıksız kulaç attı. Şehitkamil Belediyesi, Cumhuriyet'in 96'ncı yılı nedeniyle düzenlenen...

GENEL 29.10.2019, 16:15

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sporcular ve vatandaşlar, 96 dakika aralıksız kulaç attı.
Şehitkamil Belediyesi, Cumhuriyet'in 96'ncı yılı nedeniyle düzenlenen kutlamalar kapsamında çok sayıda sporcu ile vatandaşı, Alleben Yüzme Havuzu'nda bir araya getirdi. Milli sporculardan rekortmenlere, özel sporculardan minik sporculara, öğretmeninden esnafına, sanayicisinden işçisine kadar farklı meslek grupları ile yaşlardan katılımcılar, bayrak yarışı disiplininde, 8 kulvarda 96 dakika kulaç attı.
Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile  milletvekilleri, sporcular ve vatandaşların katıldığı organizasyonda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, cumhuru oluşturan tüm bireyleri misafir ettiklerini söyledi. Fadıloğlu, ?Katılımcı sayısı ve niteliği ile ilklere sahne olan birçok başarılı organizasyonlara imza attık. Ev sahipliğini yaptığımız su sporlarındaki organizasyonlar artık ulusal arenada örnek gösterilir hale geldi. Su sporları özelinde gençlik ve spor alanında gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde üzerimize düşen en önemli görev, çocuklarımıza ve gençlerimize milli bilinci aşılmak oldu. Vatan, bayrak, devlet, millet sevgisi ile büyüyen nesiller yetiştirmek bizim en büyük misyonumuz dedi.
Başkan Fadıloğlu, katılımcıların bayrak yarışı disiplininde olduğu gibi 96 dakika, aralıksız kulaç attıklarını belirterek, organizasyon ile Cumhuriyete ve bayrağa sahip çıktıklarını, milli değerleri kuşaktan kuşağa aktarmak için büyük bir mücadele verdiklerini kaydetti.
Sporcular ve vatandaşlar da organizasyona katıldıkları için gurur duyduklarını söyledi .
 

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 31 Ekim 2019
İmsak 06:01
Güneş 07:27
Öğle 12:53
İkindi 15:41
Akşam 18:08
Yatsı 19:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Real Madrid 10 21
3. Granada 10 20
4. Atletico Madrid 11 20
5. Sevilla 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 10 17
8. Athletic Bilbao 11 16
9. Osasuna 10 14
10. Levante 11 14
11. Valencia 11 14
12. Real Valladolid 11 14
13. Getafe 10 13
14. Deportivo Alaves 11 12
15. Real Betis 11 12
16. Mallorca 10 10
17. Eibar 10 9
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 11 8
20. Leganés 11 5