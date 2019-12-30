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Cumhuriyet Üniversitesi'nden Sezai Karakoç'a 'fahri bilim doktoru' unvanı

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nce senato kararıyla Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan şair ve yazar Sezai Karakoç'a 'fahri bilim doktoru' unvanı verildi.  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senato Toplantı Salonu'nda Rektör...

GENEL 30.12.2019, 13:21
Cumhuriyet Üniversitesi'nden Sezai Karakoç'a 'fahri bilim doktoru' unvanı
SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nce senato kararıyla Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan şair ve yazar Sezai Karakoç'a 'fahri bilim doktoru' unvanı verildi. 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senato Toplantı Salonu'nda Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'ın başkanlığında, senato üyelerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda; 1968'de MTTB Milli Hizmet Armağanı, 1970'te Macar Yazarları Gümüş Hürriyet Madalyası, 1982'de Türkiye Yazarlar Birliği Hikaye Ödülü, 1988'de Türkiye Yazarlar Birliği Sanat ve Kültür Akademisi Ödülü, 1991'de 12'nci Dünya Şairleri Kongresinde Dünya Sanat ve Kültür Akademisi Ödülü, 2006'da Kültür Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, 2011'de Cumhurbaşkanlığı Edebiyat Ödülü'nün sahibi olan Sezai Karakoç'a 'fahri bilim doktoru' unvanı verilmesi kararlaştırıldı.
Toplantıda konuşan Rektör Yıldız, "Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı içinde özgün, öncü, usta bir şair, yazar, sanatçı olduğu kadar aynı zamanda bir düşünce tavır ve eylem adamıdır. Şiirleri başta olmak üzere öyküleri, denemeleri, oyunları, incelemeleri, günlükleri, düşünce yazıları, çevirileri, söyleşileri, hatıraları ve 1955 yılında şiir sanatıyla başlayıp 1992 yılına kadar zaman zaman kesintilerle ama ısrarla yayımlamayı sürdürdüğü Diriliş dergisi kuşkusuz her biri ayrı ayrı ve derinlikli incelemeler gerektirecek düzeyde önemli ve Türk edebiyatına büyük katkıları olan çalışmalardır. Bugüne kadar Sezai Karakoç'un sanatını ve düşüncelerini konu edinen yüksek lisans ve doktora düzeyinde çok sayıda akademik çalışma yapılmış, bilimsel toplantı düzenlenmiş, hakkında kitaplar yazılmış, dergilerde özel sayılar ve dosyalar hazırlanmıştır" dedi.
'SİSTEM GÖZETEREK ÜRÜN VEREN NADİR SANATKARLARDAN'
Sezai Karakoç'un, eserleriyle Türk edebiyatının son yarım yüzyılına damgasını vurmuş sanat ve fikir adamı olduğunu belirten Yıldız "Başta şiir olmak üzere hikaye, deneme, fıkra, piyes, inceleme ve düşünce yazıları gibi çeşitli türlerde kalem oynatmıştır. Edebiyatımızda bir sistem gözeterek ürün veren nadir sanatkarlardandır. O insanımızın şuur kazanması, öz benliğine dönmesi ve yeniden doğması için Diriliş adını verdiği bir düşünce sistemi ve doktrin geliştiren büyük bir mütefekkirdir. Şair ve yazarlığının yanı sıra aksiyon adamı olan Sezai Karakoç insanlığın özellikle Müslümanların birlik ve beraberliği için kaleme aldığı Birlik Çağrısı ile İslam medeniyetini yeniden ihya ve inşa çabasında olmuş bir münevverdir" diye konuştu. 
Şiiri, sanatı, dünya görüşü ve dava anlayışıyla Sezai Karakoç'un, kendi asrının üzerine çıktığını kaydeden Prof. Dr. Yıldız, "Mütefekkir, şair ve yazar Sezai Karakoç'a Anadolu'nun kalbini dinleyerek topladıklarını temiz bir Türkçe ile dile getirmiş olması, milletimizin alın yazısı olan kıymet hükümlerinin ve bu millet hükümleriyle donanmış yerli ve milli bir gençliğin dirilişi için eserler ortaya koyması sebebiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosu tarafından Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında fahri doktora payesi tevcih edilmesinin uygun olacağı kanaatindeyiz" dedi.
'FAHRİ BİLİM DOKTORU' UNVANI
Üniversite Senatosu'nun kararıyla 'fahri bilim doktoru' unvanı, Sezai Karakoç'a, İstanbul'da Diriliş Yayınları'nın ofisinde Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız tarafından verildi. Belge takdim törenine Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı, Genel Sekreter Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Rektör Danışmanı öğretim üyesi Dr. Yüksel Aydın da katıldı.
Sezai Karakoç, unvan için üniversite yönetimine teşekkür ederek, ''Sivas, milletimizin ve medeniyetimizin kalelerinden biridir. Şimdi İslam'ın dirilişinde yeniden o eski kalelik görevini hakkıyla ve daha büyük bir coşkunlukla yapacağına eminim. Bütün Sivas'taki üniversite hoca ve öğrencilerine selamlarımı gönderiyorum. Hepsinin İslam milletinin ve İslam medeniyetinin yeniden dirilişinde, Sivas'ın eski medeniyet ocakları gibi görev alacaklarını ve başarıya ulaşacağımızdan eminim. Üniversitenizin kuruluş yıl dönümü şimdiden kutluyorum. Bütün çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hep birlikte inşallah milletimizin ve medeniyetimizin yeniden dirilişinde elimizden geleni yapacağız ve tarih şahit olacak" diye konuştu. 

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