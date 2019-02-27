Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı başladı (4)

HÜCUMBOTLARLARDAN GEÇİŞ HAREKATI

Çanakkale Boğazı intikal rotaları üzerinde Marmara Denizi'nde TCG Kılıç, İmbat, Kalkan, Mızrak ve Tufan hücumbotları TCG Oruçreis'in sağ ve sol yanından denizde 33 nat ile geçiş harekatı yaptı. Kuzey Görev Grup Komutanı Mehmet Cem Okyay ve TCG Oruçreis gemi komutanı Deniz Albay Ahmet Burak Adalı hücumbotların geçişi sırasında selamladı.

GİZLİ BİLGİ ALIŞVERİŞİ YAPILDI

Ardından gemilerde dinlenme olasılığı üzerine gizli bilgi ve belgelerin gönderildiği posta çantası alıp verme tatbikatı yapıldı. TCG Oruçreis ile TCG Kemalreis arasında posta çantası gönderildi.

HELİKOPTERLE DENETLEDİ

TCG Kemalreis'de tatbikatı yöneten Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu helikopterle önce TCG Barbaros'a gitti, ardından TCG Oruçreis gemisine helikopterle iniş yaptı. Ardından harekat hazırlık ve idame eğitimleri, basit ve gelişmiş manevra talimleri yapıldı.

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