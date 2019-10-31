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Cumhuriyet köyünde 'Cumhuriyet Bayramı' coşkusu

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Cumhuriyet köyü sakinleri, Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Köylüler, Cumhuriyet ismiyle gurur duyduklarını söyledi. Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Cumhuriyet köyü, adıyla ilgi...

GENEL 29.10.2019, 16:56
SİVAS'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Cumhuriyet köyü sakinleri, Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Köylüler, Cumhuriyet ismiyle gurur duyduklarını söyledi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Cumhuriyet köyü, adıyla ilgi çekiyor. 2000 yılına tadar adı 'Kızıllı' olan köy, ilçeye bağlı 'Kızılköy' ile isimlerinin sık sık karışması ve bu yüzen birçok evrakın karışması nedeni ile ismini değiştirmek istedi. 2000 yılında örnek köy seçildikten sonra sakinleri, isimlerinin değiştirilmesini talip etti. 4 Eylül 1919 tarihli Sivas Kongresi ile Cumhuriyet'in temellerinin Sivas'ta atılması nedeni ile köylüler, bu ismi kullanmak istedi. Talep uyun bulunarak, alınan kararla köyün adı 'Cumhuriyet' olarak değiştirildi.

Cumhuriyet'in ilanının 96'ncı yılında Cumhuriyet köyü sakinleri, kendi imkanları ile bayraklarla köy içinde kısa bir yürüyüş yaparak bayramı kutladı. Yaklaşık 200 nüfusa sahip olan köylerinin taşıdığı ismin gururunu yaşadıklarını belirten muhtarı Metin Özyiğit (57), "Köyümüzün eski adı Kızıllı idi. İlçemize bağlı bir de Kızılköy var. Her iki köyün evrakları, mektupları hep birbirine karıştırılıyordu ve sıkıntı yaşıyorduk. 2000 yılında örnek köy seçildik. Dönemin valisi ziyaretimize geldi. O zaman biz bu konuyu gündeme getirerek isim değişikliği talep ettik. Cumhuriyetin temellerinin Sivas'ta atılmasından dolayı da 'Cumhuriyet' ismini tercih ettik" dedi.

'GURUR DUYUYORUZ'

Cumhuriyet'in adını taşıyan köylerinde yaşamaktan mutluluk duyduklarını belirten Özyiğit, "Cumhuriyet halkın kendi kendini yönetmesi. Biz bu nedenle gururluyuz. Tüm milletimizin, Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bizler onun değerini biliyoruz" dedi. Köyün yıllarca su problemi yaşadığını ve tam da Cumhuriyet Bayramını kutladıkları gün bu sorunun çözüme kavuşturulduğunu belirten Özyiğit, "Şimdi bir köy adası ihtiyacımız var. Ayrıca sağlık ocağımıza da ebe gönderilmesini istiyoruz. Öğrenci sayımız az olduğu için okulumuz kapandı. Öğrencilerimiz taşıma sistemi ile başka okula gidiyor. O konuda bir talebimiz yok. Yetkililer sağ olsunlar, sıkıntılarımızla ilgileniyorlar" diye konuştu.

Köy sakinleri de Cumhuriyet ismini taşımaktan mutlu olduklarını belirterek, her Cumhuriyet Bayramının kendileri için farklı bir anlam taşıdığını dile getirdi.
 

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