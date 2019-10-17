Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden Mehmetçiğe destek

CUMHURİYET Kadınları Derneği İzmir Şubesi, Barış Pınarı Harekatı'na destek için Konak'ta bir araya gelip, asker selamı verdi. Kadınlar, Mehmetçiğin harekattan zaferle döneceğini söyledi.



TSK tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden de destek geldi. Konak ilçesi Tarihi Kemeraltı Çarşısı girişinde toplanan 30 kadın, 'Mehmetçiğimizin yanındayız' yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Asker selamı verem kadınlar adına açıklama yapan CKD İzmir Şube Sekreteri Özlem Göktoğan, Barış Pınarı Harekatı ile 100 yılın destanının yeniden yazıldığını söyledi. Göktoğan, "ABD yıllardır vatanımıza ve komşularımıza yönelik emellerini gerçekleştirmek için, 'Kara gücüm' dediği PKK, YPG'yi besledi, büyüdü, eğitti ve silahlandırarak ülkemizin, komşularımızın güvenliği için büyük tehdit haline getirdi" dedi.



'SİLAHLA GİRDİĞİ TOPRAKLARDAN ZAFERLE ÇIKACAK'



ABD'nin kalemli piyonlarının kara propagandasının Mehmetçiğin üniformasını kirletmeye yetmeyeceğini söyleyen Göktoğan, Türk Milleti'nin arkasında koca bir tarih olduğunu ve yedi düvele karşı verdiği ilk antiemperyalist Kurtuluş Savaşı deneyiminin bulunduğunu anımsattı. Göktoğan, şunları söyledi:



"Türk kadını geçmişte olduğu gibi bugün de bölücü terör örgütüne karşı başkaldırarak bağımsızlığı ve geleceği için mücadele etmektedir. PKK/YPG ölümcül darbeyi yiyecek. Mehmetçiğin başarısı dosta güven, düşmana korku salacak. Silahları ile girdikleri topraklardan zaferle çıkacaklar."



Kadınlar, Mehmetçiğe destek için imza kampanyası da başlattı. Açıklama, sloganlarla son buldu.