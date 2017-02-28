Cumhuriyet ile yaşıt Ali Dede'nin yaşlılık maaşı kesildi

Ersan ERDOĞAN / MANİSA, () - MANİSA'da Türkiye Cumhuriyeti ile aynı yaşta olan ve oğluyla birlikte yaşayan yürüme engelli 1923 doğumlu Ali Çetin'in, hem evde bakım hem de yaşlılık maaşı kesildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde oğlu inşaat ustası Mustafa Çetin ile birlikte yaşayan yüzde 89 yürüme engelli 94 yaşındaki Ali Çetin' için, aynı evde kaldıkları gelinine ödenen evda bakım maaşı, gelininin ölmü üzerine kesildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan 3 ayda bir ödenen 1150 lira yaşlılık maaşı da, yanında kaldığı oğlu inşaat ustası 66 yaşındaki Mustafa Çetin'in emekli maaşı alması nedeniyle 2 yıl önce kesildi. Oğul Mustafa Çetin, babasının yaşlılık maaşının kesilmesiyle zor durumda kaldıklarını belirterek şunları söyledi:

"Eşim Gülşen Çetin'i kaybetmeden önce, yani 2002 yılına kadar evde bakım parasından yararlanıyorduk. Fakat eşim vefat edince, evde 3 kişi şartı aradıkları için o maaşı kestiler. Son 2 yıldır da babamın engelli maaşını alamadık. Gitmediğim devlet kurumu kalmadı. Babamla ilgilenmek zorunda olduğum için sürekli bir işte çalışamıyorum. Benim emekli maaşım da giderlerimizi karşılamaya yetmiyor. Çok mağduruz."

'HEMEN BAKIMEVİNE ALABİLİRİZ'

Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, Ali Çetin için daha önce oğlu Mustafa Çetin'in eşine evde bakım aylığı ödendiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Ancak Mustafa Çetin'in eşi Gülşen Çetin öldü. Gülşen Çetin'in ölümünden sonra Ali Çetin'in diğer gelinine aylık 935 lira evde bakım maaşı bağlandı. Ancak diğer gelini de son yaptığımız denetimde, kayınpederinin kendisini dövdüğünü belirtip, artık bakamayacağını söylemesi üzerine evde bakım aylığı kesildi. Mustafa Çetin, bunun üzerine babasını tekrar yanına aldı. Kendisine bakım aylığı bağlamak için ön inceleme yaptık. Evin durumunun müsait olmaması ve Mustafa Çetin'in babasına bakacak durumunun olmaması nedeniyle bunu kabul etmedik. Kızlarıyla da görüştük bakmayı kabul etmediler. Bakımevine almayı önerdik. Bunu da kabul etmediler. Son olarak, 'Ali Çetin'e kim bakacaksa beyanda bulunsun maaşını verelim' dedik. Ancak, kimse beyanda bulunmadı. Ailesinin istemesi halinde Ali Çetin'i hemen bakımevine alırız. Kendisi bakımevinin tüm imkanlarında da en iyi şekilde faydalanabilir."

Ali Çetin'e Kaymakamlık Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı'ndan 3 ayda bir ödenen 1150 lira yaşlılık aylığının ise, evlerine oğlunun emekli maaşının girmesi nedeniyle kesildiği bildirildi.

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