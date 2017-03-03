Cumhuriyet Gazetesi'nin önünde silah sesleri (3)

Mustafa ÖZDABAK-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,() CUMHURİYET Gazetesi’nin Şişli’deki binası önünde saat 06.45 sıralarında silah sesleri duyuldu.

Gazetenin bulunduğu İstiklal Sokak üzerinden geçen taksideki bir şüpheli, iki el ateş etti. Kurşunlardan biri gazetenin karşısındaki mezarlığın duvarına isabet etti. Olay yerine gelen polis inceleme yaparken taksiyle kaçan kişi aranıyor.

Şişli-İstiklal Sokak’ta yaşanan olaydan sonra, polisin olay yeri inceleme ekipleri çevrede araştırma yaptı. Güvenlik kamera kayıtlarından saldırganın kimliğine ulaşılmaya çalışılıyor. Cumhuriyet Gazetesi Haber Koordinatörü Aykut Küçükkaya yaptığı açıklamada;

“Şişli emniyet müdürümüzle görüştüm. Saat 06.45 sıralarında tam gazetemizin karşısında ticari bir araçtan 2-3 el ateş açılıyor.Polisler incelemelerini yaptılar. Bina karşısında bir adet mermi kovanı bulundu. Emniyet müdürümüzün tespiti, alkolik bir şahıs olduğuna dair. Fakat onlar incelemelerini sürdürüyor.Hassas bir dönemden geçiyoruz. Gazete yetkilileri olarak tüm emniyet yetkililerinin konunun takipçisi olmasını istiyoruz" dedi.(FOTOĞRAF)