Çağatay KENARLI / İSTANBUL () - EMNİYET, olayın gazeteye yönelik olmadığının belirlendiğini açıkladı. Emniyetten yapılan açıklamada, olayı gerçekleştiren Ö.K'nin silahıyla birlikte yakalandığı, şüphelinin sorgusunda aşırı alkolün etkisinde olduğunu, hedef gözetmeden havaya ateş ettiğini, bir kişi yada kuruma karşı saldırı niyetinin olmadığını söylediği belirtildi. Gazetenin bulunduğu sokakta sabah erken saatte bir taksiden 2 el ateş edilmiş, kurşunlardan biri Cumhuriyet Gazetesi'nin karşısındaki mezarlık duvarına isabet etmişti.
Cumhuriyet Gazetesi'nin bulunduğu sokakta ateş açan kişi yakalandı (1)
Çağatay KENARLI / İSTANBUL () - EMNİYET, olayın gazeteye yönelik olmadığının belirlendiğini açıkladı. Emniyetten yapılan açıklamada, olayı gerçekleştiren Ö.K'nin silahıyla birlikte yakalandığı, şüphelinin sorgusunda aşırı alkolün...
03 Mart 2017 Cuma 18:53
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