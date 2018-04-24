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Cumhuriyet Gazetesi Davası'nda 8'inci duruşma

CUMHURİYET Gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik açılan Akın Atalay, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu 20 sanıklı davanın bugün 8. duruşması yapılacak.

Cumhuriyet Gazetesi Davası'nda 8'inci duruşma

CUMHURİYET Gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik açılan Akın Atalay, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu 20 sanıklı davanın bugün 8. duruşması yapılacak. Davada sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alınacak.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLAMIŞTI

Cumhuriyet Gazetesi Davası'nın 16 Mart'ta görülen duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Başsavcı vekili Hacı Hasan Bölükbaşı gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Hikmet Çetinkaya, Orhan Erinç, Ahmet Şık, Önder Çelik, Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Hakan Karasinir, Güray Tekinöz, Bülent Utku, Aydın Engin ve Kadri Gürsel'in "Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapislerini talep etmişti.

Muhasebe çalışanı Yusuf Emre İper'in Twitter'daki paylaşımları nedeniyle "FETÖ/PDY propagandası yapmak" suçundan 2 yıldan 7,5 yıla kadar  hapsi istenen mütalaada, Cumhuriyet gazetesi kitap eki sorumlusu Turhan Günay ile yine  Cumhuriyet gazetesi çalışanları Bülent Yener ve Günseli Özaltay'ın ise beraatleri istenmişti.

Twitter'da "Jeansbiri" isimli hesabın sahibi olan Ahmet Kemal Aydoğdu'nun  ise "FETÖ yöneticiliğinden" 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edilen mütalaada, firari sanıklar Can Dündar ile ABD muhabiri İlhan Tanır'ın dosyalarının ayrılması talep edilmişti. 

DURUŞMA 4 GÜN SÜRECEK

Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutuklu bulunduğu dava bugün başlayacak ve 27 Nisan Cuma gününe kadar sürecek. 4 gün sürecek duruşmalarda sanıklar ve avukatları esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmalarını yapacak.

 

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