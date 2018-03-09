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Cumhuriyet Gazetesi davası: Ahmet Şık ile Murat Sabuncu tahliye edildi(Yeniden)

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,()-CUMHURİYET Gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan aralarında Akın Atalay, Ahmet Şık'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu 20 sanığın yargılandığı davada Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun tahliyesine karar...

Cumhuriyet Gazetesi davası: Ahmet Şık ile Murat Sabuncu tahliye edildi(Yeniden)

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,()-CUMHURİYET Gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan aralarında Akın Atalay, Ahmet Şık'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu 20 sanığın yargılandığı davada Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun tahliyesine karar verildi. 

DURUŞMADA 5 TANIK DİNLENDİ
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmada bütün gün bir dönem gazetede çalışan Mehmet Faraç, Leyla Tavşanoğlu ve Namık Kemal Boya ile DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve Gazeteci ve siyasetçi Altan Öymen duruşmada 'tanık' sıfatıyla dinlendi.
 
SAVCI MÜTALAA İÇİN DOSYANIN KENDİSİNE VERİLMESİNİ TALEP ETTİ
Tevsi tahkikat talebi olmadığını belirten duruşma savcısı, 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini ve davada esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın kendisine verilmesini talep etti. Savcının bu taleplerinin ardından söz alan sanıkların avukatı, tahliye talebinde bulundu.

ŞIK VE SABUNCU TAHLİYE EDİLDİ
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun tahliyesine karar verdi. Tutuklu sanıklar Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tahliye talepleri ise reddedildi. Esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın duruşma savcısına verilmesine karar veren mahkeme heyeti bir sonraki duruşmanın Silivri'de 16 Mart'ta yapılmasına hükmetti.

Öte yandan, mahkeme başkanı tahliye kararlarını açıklarken "Murat Sabuncu boğazı görmek istiyormuş, gitsin görsün. Soner Yalçın'ın dediğine göre Ahmet Şık'ın annesi ermişmiş, onu üzmeyelim" diye konuştu. Akın Atalay içinse, “Kaptanlar gemiyi en son terk eder" diyerek duruşmayı mütalaa açıklanması için erteledi.
 

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