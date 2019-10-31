Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yılı coşkuyla kutlandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı rekor bir katılımla coşkuyla kutlandı.Cumhuriyet Bayramı dalayısıyla Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kaymakamlık'ta resmi kurum ve sivil toplum örgütü temsilcilerini kabul etti. Buradaki kabul töreninden sonra Kuşadası Belediyesi tarafından fener alayı düzenlendi. Kısmet Otel Kavşağı'ndan toplanan yaklaşık 15 bin kişi, saat 18.30'da ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleri taşıyarak Kuşadası Belediye Bandosu eşliğinde yürüye geçti. Marş ve sloganlar atan topluluk, İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'na kadar yürüdü. Kortejin ön bölümünde yer alan 100 motosikletli yol kenarında dizilen vatandaş ve esnafdan büyük ilgi gördü. 2 kilometrelik bir uzunluğa erişen kortejin yürüyüşünü tamamlaması yaklaşık 1 saat sürdü.SSAT 19.23'TE 1923 MEŞALE AYNI ANDA YANDIKortejin İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'na varmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ıncı yılı anısına daha önceden vatandaşlara dağıtılan 1923 meşale saat tam 19.23'te Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve eşi Duygu Gül Günel'in de katılımıyla yakıldı. Meydana kurulan platforma çıkan Başkan Günel, 'Cumhuriyete bir ışık da sen ol' sloganı ile ilk meşaleyi yaktı. Akabinde yakılan 1923 meşale ile Kuşadası sahili ışıl ışıl parladı. Senfoni orkestrası konseri öncesinde yaklaşık 15 dakika süren havai fişek gösterisi etkinliğe katılan vatandaşların beğenisini kazandı.CUMHURİYET SENFONİ ORKESTRASI KONSER VERDİKutlamaların sonunda Cumhuriyet Senfoni Orkestrası konser verdi. Türkiye'nin dört bir yanından anonim türküleri ve Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendiren orkestraya, alanı dolduran binlerce kişi eşlik etti. Yemen Türküsü ile başlayan konserde Çanakkale Türküsü, Lüküs Hayat, Uzun İnce Bir Yoldayım, Bülbülüm Altın Kafeste, Ankara'nın Taşına Bak,Çökertme, Eşkiya Dünyaya Hükümdar gibi eserlerin yer aldığı 19 eseri seslendiren Boğaçhan Sönmez son olarak 10. Yıl Marşı'nı, Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte seslendirdi.