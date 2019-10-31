banner314

banner325

Son Dakika

Cumhuriyet Bayramı'nda ziyarete açılan fırkateyne ziyaretçi akını

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()-CUMHURİYET'in ilanının 96'ncı yılı kutlamaları kapsamında ziyarete açılan T.C.G. Salihreis Fırkateyni yoğun ilgi gördü. Dolmabahçe Sarayı açıklarında demirleyen fırkateyni görmek isteyen...

GENEL 29.10.2019, 17:40
Cumhuriyet Bayramı'nda ziyarete açılan fırkateyne ziyaretçi akını

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()-CUMHURİYET'in ilanının 96'ncı yılı kutlamaları kapsamında ziyarete açılan T.C.G. Salihreis Fırkateyni yoğun ilgi gördü. Dolmabahçe Sarayı açıklarında demirleyen fırkateyni görmek isteyen vatandaşlar, metrelerce kuyruk oluşturdu. 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı fırkateynler vatandaşların ziyaretine açıldı. Dolmabahçe Sarayı açıklarında demirleyen T.G.C. Salihreis Fırkateynini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, Beşiktaş iskele meydanında metrelerce kuyruk oluşturdu. Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nın iskelesinden 50'şer kişilik gruplar halinde tekneyle fırkateyne götürülen vatandaşlar, gemide görevli personelce bilgilendirildi. Ziyaretçiler görevliler eşliğinde gemiyi gezme fırsatı buldu.
Fırkateyni görmek için ailesiyle kuyrukta bekleyen Ayşe Binici, 29 Ekim'i bu etkinlikle değerlendirmek istediğini belirterek "Savaş gemisi görmeye geldik, fırkateyn varmış. Bu yılki 29 Ekim'i çok dolu yaşadığımızı düşünüyoruz. Kızım da, Cumhuriyetçi, Atatürkçü ve milliyetçi olarak yetişiyor. Çok mutluyuz..." diye konuştu.
Kuyrukta yaklaşık 2 saattir beklediğini ifade eden Mehmet Ceyhan ise, "Askeri gemiyi merak ediyoruz, o yüzden geldik. Girip giremeyeceğimiz belli değil. O yüzden bekliyoruz" dedi.
Hüseyin Çolakoğlu, askerliğini hücumbotta yaptığı için fırkateyni merakla gezdiğini söyledi. Teknolojinin kendi dönemine göre çok gelişmiş olduğunu belirten Çolakoğlu şunları söyledi:
Donanmamızla gurur duyuyorum. Çok etkili bir gemi, görevlerinde başarılar diliyorum. Gemi hakikaten çok etkili, vurucu gücü de çok güzel. Cumhuriyetimiz bütün milletimize kutlu olsun. Cenab-ı Hak, bu milletin, bu ecdadın burnunu yere sürttürmesin. 
Nazlıcan Sıdar, Deniz Harp Okulunda okumak istediği için fırkateyni gezmenin kendisi için özel bir anlamı olduğunu ifade ederek "Bir subay adayı olarak düşünüyorum kendimi. Çok mutlu oldum. Böyle görmem gayet güzeldi. Deniz hakkında da milletimizi bilgilendirdiler aynı zamanda. İlerleyen zamanlarda kendi milli gemilerimizi ve uçaklarımızı yapabileceğimizi söylediler. Umutlandık açıkçası. Cumhuriyet gibi bir nimete sahip olduğumuz için şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bu milletten Atatürk gibi bir insan çıktığı için mutluyum" şeklinde konuştu.
(FOTOĞRAF)

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 31 Ekim 2019
İmsak 06:01
Güneş 07:27
Öğle 12:53
İkindi 15:41
Akşam 18:08
Yatsı 19:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Real Madrid 10 21
3. Granada 10 20
4. Atletico Madrid 11 20
5. Sevilla 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 10 17
8. Athletic Bilbao 11 16
9. Osasuna 10 14
10. Levante 11 14
11. Valencia 11 14
12. Real Valladolid 11 14
13. Getafe 10 13
14. Deportivo Alaves 11 12
15. Real Betis 11 12
16. Mallorca 10 10
17. Eibar 10 9
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 11 8
20. Leganés 11 5