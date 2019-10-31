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Cumhuriyet Bayramı'nda Boğaz'da görsel şölen
Ali AKSOYER/İSTANBUL,()-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Üsküdar, Kız Kulesi önlerinde düzenlenen havai fişek gösterisi İstanbul Boğaz'ında görsel şölen oluşturdu. Dakikalarca süren gösteri boğazın birçok yerinden...
GENEL 29.10.2019, 22:18
Ali AKSOYER/İSTANBUL,()-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Üsküdar, Kız Kulesi önlerinde düzenlenen havai fişek gösterisi İstanbul Boğaz'ında görsel şölen oluşturdu. Dakikalarca süren gösteri boğazın birçok yerinden izlendi.
Üsküdar'da düzenlenen havai fişek gösterisi saat 21.00 sıralarında başladı. Birbiri ardından renk renk havai fişekler gökyüzünü aydınlattı. Kilometrelerce bile uzaktan görülebilen havai fişek gösterisine İstanbul Boğazı'nın kenarına toplanan İstanbullular da ilgi gösterdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen birçok sürücü de otomobillerini durdurarak dakikalarca görsel şöleni izledi.
(FOTOĞRAF)
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