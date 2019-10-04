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Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Adana'da toplandı
CUMHURBAŞKANLIĞI Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, 40'ıncı toplantısını Adana'da gerçekleştirdi. Cumurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu gıda ve sağlığın ilişkisinin görüşüleceği toplantı için Adana’ya geldi....
GENEL 04.10.2019, 13:40
CUMHURBAŞKANLIĞI Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, 40'ıncı toplantısını Adana'da gerçekleştirdi.
Cumurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu gıda ve sağlığın ilişkisinin görüşüleceği toplantı için Adana’ya geldi. Prof. Dr. İbrahim Adnan Sarçoğlu başkanlığındaki kurul, Adana Valiliği’nde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Anadolu’nun mutfak kültürüyle sağlık ilişkisi, Türkiye’nin gastroturizmi ve nitelikli gıdanın özellikleri konuşuldu. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi Necdet Ünüvar, kurul olarak gıda ile ilgili politika üretip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunmak adına 40’ıncı toplantıyı Adana’da yaptıklarını belirterek, "Toplantımız çok verimli geçti. Adana’da bir lezzet festivali düzenlenecek ve biz Vali Mahmut Demirtaş da bizi bunun için davet etmişti. Adana Lezzet Festivali’nin başarılı olmasını, kente, bölgeye ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu toplantıdan elde ettiğimiz sonuçları da Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz" dedi.
Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu ile üyeler Aile ve eski Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Sema Ramazanoğlu, Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Dr. Ümmü Gülşen Öztürk, Dr. Zülfiye Füsun Kümet katıldı.
Cumurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu gıda ve sağlığın ilişkisinin görüşüleceği toplantı için Adana’ya geldi. Prof. Dr. İbrahim Adnan Sarçoğlu başkanlığındaki kurul, Adana Valiliği’nde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Anadolu’nun mutfak kültürüyle sağlık ilişkisi, Türkiye’nin gastroturizmi ve nitelikli gıdanın özellikleri konuşuldu. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi Necdet Ünüvar, kurul olarak gıda ile ilgili politika üretip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunmak adına 40’ıncı toplantıyı Adana’da yaptıklarını belirterek, "Toplantımız çok verimli geçti. Adana’da bir lezzet festivali düzenlenecek ve biz Vali Mahmut Demirtaş da bizi bunun için davet etmişti. Adana Lezzet Festivali’nin başarılı olmasını, kente, bölgeye ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu toplantıdan elde ettiğimiz sonuçları da Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz" dedi.
Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu ile üyeler Aile ve eski Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Sema Ramazanoğlu, Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Dr. Ümmü Gülşen Öztürk, Dr. Zülfiye Füsun Kümet katıldı.
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