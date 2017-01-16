ANKARA, () - CUMHURBAŞKANLIĞI Külliyesi'nde kar yağışının ardından çekilen fotoğraflar, Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kış' adlı bölümde yayınlandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kış
ANKARA, () - CUMHURBAŞKANLIĞI Külliyesi'nde kar yağışının ardından çekilen fotoğraflar, Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kış' adlı bölümde yayınlandı.
16 Ocak 2017 Pazartesi 16:08
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