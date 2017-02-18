Cumhurbaşkanının ziyareti öncesi Elazığ'da geniş güvenlik önlemleri (2)

ERDOĞAN'IN HALKA HİTAP EDECEĞİ ALANDA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Elazığ İstasyon Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı miting öncesi, olağanüstü güvenlik önlemleri altında bir kaç noktada aramadan geçirilen vatandaşların, miting alanına girişine izin verildi. Kadınlar için ayrı, erkekler için de ayrı bölümlerin oluşturulduğu miting alanında Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İzmir'de şehit olan Elazığlı polis memuru Fethi Sekin'in fotoğrafları yeraldı. Erdoğan için sık sık, 'Başkomutan Erdoğan' sloganlarının atıldığı meydanda, gençler tekbir getirerek, alanda bekleyenleri coşturmaya çalıştı.

Konuşmaların yapılacağı platform önünde elinde, "Şehit babası" yazılı bir zarfla bekleyen Mustafa Aydemir, oğlu Uzman Çavuş Gürkan Aydemir'in Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde şehit olduğunu, bir oğlunun da Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde askerlik yaptığını belirterek, "Oğlum Gürkan Nusaybin'de şehit düştü. Bir oğlum da Yüksekova'da asker. Maddi durumum da iyi değil. Yüksekova'daki oğlumun daha iyi bir yere alınması ve yardım yapılması için hazırladığım mektubu Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'a vermek istiyorum. Kısmet olursa vereceğim şimdilik onu bekliyorum" dedi.

