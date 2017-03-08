Cumhurbaşkanına suikast timi davasına yine protestolarla devam edildi (3)

"HELİKOPTERE YAKIT VERİN TALİMATI GELDİ"

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 11'inci celsesinin öğleden sonraki oturumuna, Deniz Hava Üs Komutanı Albay Cenk Bahadır Avcı'nın ifadesinin alınmasıyla devam edildi. Albay Avcı, FETÖ ile hiç bir bağlantısı olmadığını belirtip, "Grupları, bankaları, oluşumları ve medyası ile ilgili hiçbir ilgim olmadı. Tüm arkadaşlarıma sorabilirsiniz. Birisi FETÖ ile bırakın bağlantım olduğunu, en ufacık bir imada dahi bulunsun savunma bile yapmayacağım" dedi. Kendisine yöneltilen örgüt üyeliği suçlamasını reddeden Albay Avcı, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Bana VIP uçuşu olacağı bilgisi gelince sivil kıyafetlerim ile kendi arabamla alana gittim. Bir süre sonra filo komutanımız geldi ve tekrar VIP olabileceğini söyledi. Bana saat 24.00'te sıralı amirlerimden başka kimseden emir almamam talimatı verildi. Bundan yarım saat sonra güney batı yönünden tanımsız bir hava aracının yaklaşmakta olduğunu gördük. Helikopter sesi duyduk. Biraz sonra indi ama motorlarını durdurmadı. O sırada bu helikopterde kim olduğunu ve nereden geldiğini, uçuş süresini öğrenmek istedim ama bilgi vermediler. Helikopterdekileri 'Motoru stop edin aşağı inin. Etrafınız sarıldı' diye uyardım. Ama bu arada, 'Yakıt verin' talimatı geldi. Yakıtı verdik. Helikopter biraz sonra kalkış yapıp, ayrıldı. Bu arada, Muğla İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan ve Muğla Valisi Amir Çiçek beni aradı. Gelen olursa yakıt vermememi isteyip, Marmaris'te helikopterlerin ateş açtığını ve bölgede uçak veya helikopterim olup olmadığını sordu. Helikopter ve uçaklarımızın hangarda olduğu bilgisini verdim. Tekrar hangarlara kontrol amaçlı baktım, her şey normaldi. Bunu Yavuz Albay'a ilettim. Helikopter yerde beklerken Hava Kuvvetleri'nden 4 kişilik tim istedim. Ancak, tim gelmeden helikopter hareket etti. O arada bir helikopter sesi daha duydum, kuleyi uyardım. Ancak, kuledekiler önce görmediklerini söylediler, ardından helikopterle telsiz irtibatı kurduklarını ve akaryakıt ikmali yapacağını söylediler. Helikopterden inenin Ali Albay olduğunu ve akaryakıt istediğini öğrendim. Kendisi bana Genelkurmay Başkanlığı'nın bilgisi dahilinde özel bir uçuş yaptıklarını söyledi ve nereden gelip ne yaptığı konusunda bilgi vermedi. Gelen helikopterle ilgili Yavuz Albay'a bilgilendirdim. Olaylar sırasında 'Meydana inen helikoptere yakıt verin' talimatı ile şüphelerimiz gitti. Bir kargaşa yaşandı ama buna benzer kargaşa ATA uçağının inişinde de yaşandı. Yani alana gelen helikopterler tam teşhis edilemedi. Gelen helikopterler dost mu düşman mı olduğunu bilmediğimiz için 'Ateş edelim mi' diye soruyoruz. 'Ateş etmeyin' emri geliyor. Helikopterlerin ne olduğunu kimse bilmiyor. Görmeden, tanımadan, gelen helikoptere 'Yakıt verin' talimatı verildi."

CUMHURBAŞKANI'NDAN BİLGİM YOKTU

Albay Avcı, mahkeme başkanı Emirşah Baştoğ'un sorusu üzerine "O gece Cumhurbaşkanımızın bölgede (Marmaris'te) konakladığından haberim yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye yanıt verdi.

DURUŞMA TUTANAKLARI 35 BİN SAYFAYI BULDU

Albay Avcı'nın ardından, Kocaeli'de gözaltına alınan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süre kalıp ayrıldığı Marmaris'teki otele saldırı emrini veren komutan olduğu iddiasıyla tutuklanan Deniz Hava Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın ifadesine geçildi.

Tuğamiral Kızılelma, ifadesine başlamadan önce dava tutanaklarını istedi. Mahkeme Başkanı Baştoğ, bunun üzerine, "Duruşma tutanakları şu an 35 bin sayfayı buldu. Herkese bunu vermemiz mümkün değil. Herkes, kendisine ait olanı talep ederek, temin edebilir" dedi.