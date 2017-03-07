Cumhurbaşkanına suikast timi davasına, protestolarla devam edildi (5)

ALBAY GÖÇMEN: İÇİMİZDE PUSUYA YATMIŞ KİŞİLER VARMIŞ FARK EDEMEDİK

Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli Pilot Albay 48 yaşındaki Zeki Göçmen, ifadesinde, "30 yıllık meslek hayatımda ne amirlerimin talimatlarına uymamazlık yapmadım nede ülkeme zarar verecek bir oluşumun içinde olmadım. 30 yıl vatan millet aşkıyla görev yaptım bir gecede vatan haini oldum. Hiç bilmediğim tanımadığım bir örgüte yakıştırıyorlar. Bu akla mantığa sığmaz. Üst komutanlarımdan Ege Ordu Komutanlığı'nda VIP görev emrini aldım. Ancak 22.00 sıralarında Çiğli'de iken verilen bazı talimatlardan kafam karışmaya başlamıştı. Ancak daha öncede İstanbul, Ankara'dan gelen ekiplerle ortak operasyon yapıldığı ve talimat çok üst yerden geldiği için verilen talimatları uyguladık. Olayla ilgili meclis komisyonu kuruldu, neden şu ana kadar açıklama yapılmadı. Ben burada şov yapmıyorum, ama Cumhurbaşkanımın söylemlerinden etkileniyorum" dedi.

Göçmen sözlerini "Biz buraya geldik toplandık ama nasıl bir görev yapacağız, bilmiyorduk. Bizim talihsizliğimiz verilen görev için orada beklememiz. Ve büyük bir üstün verdiği talimatlara uymamız. Biz sadece emirlerle hareket ettik. Bizi niye böyle bir ateşe attıklarını hala anlamış değilim. İçimizde bu olayı fiili olarak bilip de kenara çekilenler varmış. İçimizde pusuya yatmış kişiler varmış fark edemedik. Ardından İstanbul'da köprünün bir ayağının kapatıldığı haberi geldi ama bunun arkasında kanlı bir darbenin olduğu kimsenin aklına gelmezdi" diye sürdürdü.

"MARMARİS'E ERKEN GİTSEYMİŞİZ FELAKET OLACAKTI"

Göçmen, "Motor çalıştırıp hareket ettiğimizde de konudan hiç bilgimiz yoktu, Marmaris'e gittiğimizde biz helikopterden asla ateş etmedik. Biz ne bir suikast ne bir darbe girişiminin içinde olmadık. Allah korudu bizi o akşam çünkü erken gelseymişiz bir felaket olacaktı. Biz Marmaris'e gittiğimizde incin top atıyordu. Kimse yoktu. Biz kendi alayımızda olsak bu golü yemezdik, o gece neler yaşanacağını bilemedik, bir Allah'ın kulu arayıp da bize geri dönün, demedi. Resmen ateşe attılar, ben hiçbir zaman Cumhurbaşkanımıza yönelik bir suikast içinde olmadım. Zaten Çiğli'den kalkış ve Marmaris'e intikal ettiğimiz saatler, Sayın Cumhurbaşkanımızın Marmaris'ten ayrılış saati dikkate alındığında benim bulunduğum helikopterin böyle bir suikastı istese de gerçekleştiremeyeceği zaman açısından imkansız bir şey olduğu ortaya çıkmıştır, ardından Çetibeli'nde bulunan malzemelerden anlaşıldığına göre biz Marmaris'e gelmeden önce orada bir oyun oynanmış ama bu oyunun ne olduğunu kimler tarafından oynandığını bilmiyorum. Ortaya çıkarılması gerekir. 31 Temmuz tarihinde Sincan Cezaevi'nde Sönmezateş ile görüştüğümde bana darbe yapıldığını niye söylemediniz dediğimde cevap vermedi" dedi.

Saat 21.30'da biten duruşmaya yarın sabah 09.00'de devam edilecek.

Yaşar ANTER - Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()