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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TÜGİAD heyetini kabul etti

İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Oktay, TÜGİAD'ın çalışmalarına ilişkin Şohoğlu'ndan bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TÜGİAD heyetini kabul etti

İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Oktay, TÜGİAD'ın çalışmalarına ilişkin Şohoğlu'ndan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde, G20 kapsamında girişimcilik alanında yapılan çalışmalar, Türkiye’deki start-up'lara yapılan yatırımlar ve 2015’te TÜGİAD’ın organize ettiği G20 YEA’nın model olması konuşuldu.

Toplantıya ilişkin açıklama yapan TÜGİAD Başkanı Şohoğlu, “İstişare ve desteği için Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'a teşekkür ediyoruz. TÜGİAD'ın faaliyetleri, G20 çalışmalarımız, ihracat hedeflerimiz ve girişimcilik ekosisteminde sağladığımız destekler konusunda bilgi verdik ve değerli görüşlerini aldık. Sanayici üyeler yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi ve çözüm için istişare edildi” diye konuştu.

“TÜGİAD, YENİ İŞ MODELİ GELİŞTİRMEDE ÖNCÜ OLMALI”

TÜGİAD'ın G20 kapsamında girişimcilik için yaptığı çalışmalar ve üyelerin ortaklığıyla start-up'lara yapılan yatırımlar hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “TÜGİAD'ın genç işadamı ruhuyla ve risk alma kabiliyetiyle, yeni iş modelleri ve uluslararası girişimcilik alanında öncü rol üstlenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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