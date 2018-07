Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Rumların zihniyeti yapıcılıktan uzak

TÜRKİYE Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Rum tarafından son dönemde yapılan açıklamaları endişeyle takip ettiklerini söyledi. Kıbrıs Rum yönetimin yapıcılıktan uzak bir zihniyet içinde olduğunu söyleyen Oktay, "Bu zihniyetin değişmesini beklemenin hiçbir şekilde gerçekçi olmayacağını anlıyoruz" dedi.

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 44'üncü yıl dönümü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da düzenlenen törenle kutlandı. Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat; Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkan Vekili Levent Gök, TSK Temsilcisi Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, diğer askeri ve sivil yetkililerle, kurum, kuruluş ve derneklerin temsilcileri katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın Kıbrıs için olduğu kadar tüm Türk milleti için de tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Bu gün Kıbrıs Türkü'nün hür yaşama ve Ada'nın eşit sahibi olarak varlığını sürdürme hakkı için verilen mücadelenin en şerefli günüdür" dedi.

Türkiye'nin harekâtta uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan haklarını kullandığını vurgulayan Oktay, Kıbrıs Türkü'nü tarih sahnesinden silmeye yönelik girişimin başarısız kılındığını söyledi. Oktay, "Garantör Türkiye, şartlar ne olursa olsun daima Kıbrıs Türkü'nün yanında olacağını o gün tüm dünyaya göstermiştir. Barış Harekâtı bölgemizde barış ve istikrarın güçlenmesine de katkıda bulunmuştur" diye konuştu.

Kıbrıs Türklerinin Barış Harekâtı'ndan güç alarak hukuk ve eşitlik mücadelesini güven içinde sürdürme imkanı bulduğunu belirten Oktay, bu mücadelenin kararlılık ve inançla bugünlere taşındığını, sadece toplumsal varlığın korunmasıyla kalınmadığını, KKTC'nin kendi kurumlarını oluşturmasını da bildiğini söyledi. Oktay, KKTC'nin bugün hükümetiyle, meclisiyle, tüm kurum ve kuruluşlarıyla çağdaş bir devlet olarak bölgesinde barış ve istikrara önemli katkı sağlayacak konumda olduğunu belirterek, "Kıbrıs, birikimi ve donanımıyla bizim için de iftihar kaynağı haline gelmiştir. Kıbrıs Türk halkı bu başarıya, birlik ve beraberlik içinde, değerlerine sahip çıkarak gelmiştir. Gönül birliğimizi ve milli davaya olan inancımızı muhafaza ettiğimiz sürece aşamayacağımız engel yoktur" ifadelerini kullandı.

'YAPICI TUTUM SERGİLEYEN TÜRK TARAFI'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 1960'ta tesis edilen ortaklık devletini Kıbrıslı Rumların 3 yıl sonra gasp etmeleriyle ortaya çıkan Kıbrıs meselesini çözüme kavuşturmak için yarım asırdır farklı müzakere süreçlerinden geçildiğini kaydetti. Bu süreçte Kıbrıs Türk tarafının ve Türkiye'nin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm için iyi niyet ve samimiyetle çabaladığına dikkati çeken Oktay, "Türk tarafı, her zaman ortaya koyduğu çözüm iradesini 2004'te Birleşmiş Milletler (BM) Kapsamlı Çözüm Planı referandumunda, uluslararası kamuoyunun gözleri önüne sermiştir. 2008'de başlayan ve geçtiğimiz temmuz ayında Kıbrıs Konferansı'nın sonuçsuz kalarak kapanmasıyla sona eren, son müzakere sürecinde de yapıcı tutum sergileyen yine Türk tarafı olmuştur" dedi.

Oktay, Kıbrıs Rum tarafının kendisini Ada'nın tek sahibi olarak görmeye devam ettiğini ve siyasi gücü Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmaya yanaşmadığını belirtti. Fuat Oktay, "Kıbrıslı Türkleri fiili bir azınlık olarak mevcut devletlerine entegre etmeyi hedefleyen Rum zihniyeti, Kıbrıs Konferansı'nın kapanmasından bu yana geçen bir yıllık sürede değişmemiştir. Rum tarafınca bu konuda son dönemde yapılan açıklamaları da endişeyle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Rum tarafının yapıcılıktan uzak tutumunun değişmesini beklemenin gerçekçi olmayacağını belirten Oktay, Rumların gelecekte Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitlik temelinde bir ortaklığı tasavvur etmediğini söyledi. İleride herhangi bir çözüm çabasının ancak Ada'daki mevcut gerçekler temel alındığı takdirde başarıya ulaşabileceğine dikkat çeken "Elbette her türlü çözüm, müzakere ve diplomasi yoluyla, uzlaşı sonucunda bulunabilecektir" diye konuştu.

'TÜRKLERİN AZINLIK HALİNE GELMESİNE İZİN VERİLMEYECEK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Temmuz'da Ada'ya yaptığı ziyaretteki açıklamaları hatırlatan Oktay, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı gibi; Türkiye, Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlüğünün mağduru haline gelmesine hiçbir şekilde göz yummayacak. Türklerin azınlık haline gelmesine asla izin verilmeyecek" dedi. Oktay, şöyle konuştu:

"Kıbrıslı Türklerin bir Kıbrıs Rum devletinde azınlık haline getirilmesine asla izin verilmeyecektir. Ana vatan ve garantör Türkiye Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz'de istikrarın güçlenmesine katkı sağlayacak bir çözüme yönelik çabalarını, kararlılık ve iyi niyetle sürdürecektir. Bu yolda, ülkü birliği yaptığımız Kıbrıslı Türk kardeşlerimizle birlikte hareket edecek, geçmişte olduğu gibi gelecekte de şartlar ne olursa olsun Kıbrıs Türkü'nün yanında olacağız."

Oktay, Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı haksız tecridin siyasi, hukuki, ahlaki ve insani hiçbir açıdan izahı olmadığını, uluslararası toplumun bu uygulamalara daha fazla vakit kaybetmeden son vermesi gerektiğini söyledi.

'KKTC CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELDİ'

KKTC'ye yapılan yatırımları da anlatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ortak çaba ve fedakârlıklarla son yıllarda gerçekleşen kalkınma hamlesi ve ekonomik büyümenin gurur verici olduğunu dile getirdi. Oktay, "Kıbrıs Türkü’nün hak ettiği refah düzeyine kavuşması amacıyla büyük çaplı projeleri hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce açıkladığı çerçevede ekonomik kalkınmaya yönelik yatırımların gerçekleşmesi için çalışmalarımızı yoğun olarak sürdürüyoruz" dedi.

KKTC ekonomisi için öncü sektörler olan turizm ve yükseköğretim alanlarındaki başarılara da dikkat çeken ve emeği geçenleri kutlayan Oktay, 16 üniversitede, 131 ülkeden gelen 100 binin üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğunu, bu üniversitelerde uluslararası standartlara uygun, kaliteli eğitim sağlandığını kaydetti. Oktay ayrıca, uluslararası turistik cazibe merkezi haline gelen KKTC'ye sadece Ercan Havalimanı üzerinden yılda 2 milyon yolcu geldiğini, özellikle gençlerin daha sık karşılıklı gidiş gelişlerinin olmasının kültürel kaynaşmayı sağlaması bakımından da önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'den KKTC'ye su projesiyle Ada'nın içme suyu sorununun büyük ölçüde çözüldüğünü hatırlatan Oktay, şunları söyledi:

"Güzelyurt ve Mesarya ovalarının sulanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Böylece KKTC'de yüksek öğretim ve turizmin yanı sıra tarım sektörünün de yeni bir atılım yapmasını, ekonominin öncü sektörlerinden biri haline gelmesini birlikte başaracağız. Ortak gayemiz, bu büyük başarıları yeterli bulmayarak bu noktadan daha da ileri gitmek ve önümüzdeki 5-10 yıl içinde KKTC'yi Doğu Akdeniz'de bir çekim merkezine dönüştürmek olmalıdır. Türkiye'de cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin uygulanmasıyla birlikte elde edilecek büyük kazanımların sonuçlarını, KKTC'de de görmek mümkün olacaktır. Kıbrıs Türkü'nün hürriyeti, hukuku, refahı ve güvenliği bizim milli davamızdır, bu topraklarda geleceğe korkusuz bir şekilde bakarak, barış ve huzur içinde yaşaması önceliğimizdir. Karşılıklı anlayış ve gönül birliğimizi muhafaza ederek, atılması gereken adımları kararlılıkla atacağız, ortaya çıkabilecek sorunları geçmişte olduğu gibi bundan sonra da el birliğiyle aşacağız."

'SUYA GÖMÜLEN İNSANLIĞIN VİCDANI'

Fuat Oktay, önceki gün Kıbrıs açıklarında batan gemide yaşamını yitiren mülteciler için üzüntülerini de dile getirerek, “Bilinmelidir ki Akdeniz’de sulara gömülen sadece çaresiz insanları taşıyan gemiler değildir. Suya gömülen ve can çekişen insanlığın vicdan ve merhametidir. Biz kıyılara vurup son nefesini veren en temel insan hakkı olan yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz. Dünyanın neresinde bir mazlum ve mağdur varsa yanında olacağız" dedi.

'KAHRAMANLARIN FEDAKÂRLIĞIYLA HUZUR GELDİ'

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 44'üncü yıl dönümünde şehit ve gazileri anan Oktay, kahramanların fedakârlığı sayesinde, Ada'ya huzur ve barış geldiğini söyledi. Kıbrıs Türk halkının asli unsuru olduğu Ada'da, 1974 öncesindeki acı dolu günlere asla dönülmeyeceğini belirten Oktay, "Kıbrıs Türk halkının ve tüm milletimizin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun" diye konuşmasını tamamladı.

Daha sonra söz alan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise Ada'da yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Rum yönetimine tepki gösterdi.

Konuşmaların ardından halk oyunu ekipleri sahneye çıktı. Askeri geçit töreninin de yapıldığı etkinlikte gösteri yapan Türk Yıldızları, katılımcılara görsel şölen sundu.



