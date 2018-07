Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hür jetimiz ise 2021'de pilotlarımızın hizmetinde

HAVA Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde eğitim alan ve uçuş eğitimlerini derece ile bitiren 52 pilota, diplomaları ile bröveleri Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü'nde düzenlenen törenle verildi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yerli eğitim uçağımız Hürkuş ile bu yıl sonunda pilot eğitimlerine başlayacağız. Aynı uçağımızın silahlı olarak muharebelere bir yıl sonra katılacak, Hür jetimiz ise 2021'de pilotlarımızın hizmetinde olacak. Özgün helikopterimiz 'T 625'in de uçuşunu bu yıl sonunda hedefliyoruz. Saldırı ve genel maksat tipi helikopter programlarımız tamamen özgün olup, ürün çıkarma faaliyetlerine devam ediyor" dedi.

Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü'nde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz, 2'nci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Yaşar Kadıoğlu, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, mezun olan pilotlar ve yakınları katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışında olması nedeniyle törene katılamadığını belirterek, herkese selamlarını ilettiğini belirtti. Oktay, sözlerine şöyle devam etti:

"15 Temmuz ihaneti sonrasında ülkemizin tüm kurumlarını hain FETÖ virüsünden temizlerken, kurumlarımızın tamamını yeniden yapılandırma sürecine tabi tuttuk. Bu süreçte önceliği, vatanımızın ve milletimizin güvenliğini emanet ettiğimiz kurumlara verdik. Harp Okullarımızı da bu anlayışla daha nitelikli bir yapıya kavuşturduk. Attığımız bu kritik adımların meyvelerini hem içeride hem de dışarda toplamaya başladık."

Bugün 15 Temmuz öncesine göre çok daha güçlü, çok daha disiplinli, motivasyonu çok daha yüksek bir TSK'nın olduğunu vurgulayan Oktay, "Bizleri sevindiren en önemli unsur milli ve yerli ürünlerimizin gittikçe artan oranda kullanılmasıdır. Yerli İHA ve SİHA'larımızla, bunların yanında uçaklarda kullandığımız yerli mühimmatlar ve bunların entegrasyonunda da pilotlarımızın müthiş becerileri ile bunları en iyi sonuç alacak şekilde kullanmaları bizleri gururlandırdı" dedi.

'HEDEF MİLLİ VE YERLİ 5'İNCİ NESİL SAVAŞ UÇAĞI'

Yerli eğitim uçağı Hürkuş ile bu yıl sonunda pilot eğitimlerine başlanacağını belirten Fuat Oktay, "Aynı uçağımız silahlı olarak muharebelere bir yıl sonra katılacak, Hür jetimiz ise 2021'de pilotlarımızın hizmetinde olacak. Özgün helikopterimiz 'T 625'in de uçuşunu bu yıl sonunda hedefliyoruz. Saldırı ve genel maksat tipi helikopter programlarımız tamamen özgün olup ürün çıkarma faaliyetlerine devam ediyor. Milli muharip uçak tasarımız hızla devam ediyor. 2023 hedefine kilitlendik. Hedefimiz milli ve yerli, 5'inci nesil savaş uçağımızı kullanma imkanını pilotlarımıza vermek" dedi.

Yeni dönemde de yerli, milli ve asil duruşun güçlenerek devam edeceğine olan inancının sürdüğünü kaydeden Oktay, konuşmasına şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak medeniyetlere beşiklik yaptık. İnsanlık tarihine yön verdik. Tüm dünyanın göz bebeği olan stratejik bir coğrafyada yaşıyoruz. İçinde yer aldığımız bu coğrafyada fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenin tehlikelere ve tehditlere karşı da kendimizi en üst seviyede hazırlamanın gayretinde olmalıyız. Tüm imkansızlıklara rağmen, bayrağımızı indirtmedik. Vatanın üzerine namahrem elin değmesine izin vermedik. Ebediyete kadar da bağımsızlığımızdan, onurumuzdan taviz vermeyecek, ucuz tehditlere boyun eğmeyecek, bu topraklarda hür ve başı dik bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Son yıllarda yaşadığımız her olay bize, ülkemizin sosyal, siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda daha güçlenerek yoluna devam etmesi gerektiğini gösterdi."

Gerek terörle mücadele gerekse Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında sürdürdüğü üstün başarıların TSK'nın her açıdan gücünün doruklarında olduğunu ve bunu dosta düşmana gösterdiğini belirten Fuat Oktay, "Türkiye, Suriye meselesinde sahadaki ve masadaki konumunu perçinledi. 15 Temmuz FETÖ ihaneti sonrası gerçekleştirdiğimiz bu iki harekât Türkiye'nin askeri kapasitesini göstermesinin yanı sıra kahraman ordumuzun caydırıcılığını da güçlendirdi" diye konuştu.

'EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR DEVAM'

Törende konuşan Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ise kahraman silah arkadaşlarının kendilerine verilen görevleri özverili ve başarılı bir şekilde yerine getirdiklerini, gelecekte de kendilerine verilecek görevleri aynı gayret ve heyecanla gerçekleştireceklerine inandığını söyledi. Hava Kuvvetleri'nin, sahip olduğu üstün teknoloji ürünü uçak ve silah sistemlerinin yanı sıra nitelikli, fedakâr ve kahraman personeliyle dünyadaki emsalleri arasında seçkin bir konuma ulaştığını aktaran Güler, şunları söyledi:

"Dünyanın her bölgesinde varlık gösteren, dinamik ve çevik yapısıyla bölgesel ve küresel barışın korunmasına önemli katkıları olan Hava Kuvvetleri'nin kendine verilecek her görevi yerine getireceğine olan inancım tamdır. Özellikle son dönemde bölücü terör örgütüne vurulan ağır darbede Hava Kuvvetleri'nde görev yapan kahraman arkadaşlarımın büyük emeği vardır. Teröristle mücadele harekâtımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir. Hemen hemen bütün pilotlarımızın katılımıyla gerçekleşen son dönemlerinin en kapsamlı harekâtları olarak tarihe geçen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında Hava Kuvvetlerimiz büyük çaplı bir harekâtı planlayıp, emir ve komuta edebileceğini ve başarıyla icra edebileceğini dost ve düşman herkese göstermiş, gıpta edilecek bir başarı kazanmıştır. Bu vesileyle büyük bir özveri ve gayretle gece gündüz demeden görevini icra eden başta Kıymetli Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımızı ve tüm arkadaşlarımı bir kez daha içtenlikle tebrik ediyorum. Kıymetli kahraman pilotlarım bu kutsal yuvada aldığınız askeri uçuş eğitimiyle en zor şartlarda dahi görevinizi yerine getireceğinize ve bayraklaşan Türk topraklarının bütünlüğünün ve güvenliğinin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne güç katacağınıza yürekten inanıyorum."

YAŞ KÜTÜĞÜNE UÇAK MAKETİNİN ÇAKILDI

Konuşmasında disiplinin önemine değinen Güler, disiplinin askerlik mesleğinin özü ve başarının vazgeçilmez anahtarı olduğunu ifade etti. 2'nci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Yaşar Kadıoğlu ise Türk Hava Kuvvetleri'nin verilen görevleri her zaman başarı ile yerine getirdiğini söyledi. 2'nci Ana Jet Üssü'nün de bu başarıyı sağlayan pilotların yetiştiği tek ocak olduğunu vurgulayan Kadıoğlu, 15 Temmuz darbe girişimine dair ise "15 Temmuz gecesi, Türk Hava Kuvvetleri içerisinde yuvalanmış olan hainlerin, şanlı geçmişimize halel getirme çabaları, halkımız ile birlikte boşa çıkarıldı. İçimizdeki bu hainler büyük ölçüde temizlendi. Hava Kuvvetleri'nden ayrılanlar tekrar çağrıldı ve çok sayıda kişi tekrar aramıza döndü. Çok sayıda fedakâr, yürekleri vatan sevgisi ise dolu askerlerimiz, uçuş eğitimine katkı sağlamak üzere geri geldi" dedi.

Konuşmaların ardından eğitimlerini başarı ile bitiren pilotlar brövelerini taktı. Pilotaj eğitimini derece ile bitiren Hava Pilot Yüzbaşı Mustafa Şen, mezun pilotlar adına konuşma yaptı. Yaş kütüğüne uçak maketinin çakılması ve aile fotoğrafının çekilmesiyle tören son buldu.

Pilotaj eğitimini tamamlayan 52 subayın 41'i F-16'ya atandı. Diplomalarını alan pilotlardan 4'ü helikopter, 5'i ulaştırma bürosuna atandı. Pilotlardan biri Deniz Kuvvetleri'ne, biri de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na atandı. 211 pilot adayının ise uçuş eğitimlerinin sürdüğü belirtildi.



FOTOĞRAFLI