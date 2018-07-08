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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, tren kazasına ilişkin taziye mesajı

ANKARA () Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu’da meydana gelen tren kazasına ilişkin bir taziye mesajı yayımladı. Taziye mesajında şu ifadeler yer aldı: "Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bu akşam meydana gelen tren kazası, milletçe...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, tren kazasına ilişkin taziye mesajı

ANKARA () Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu’da meydana gelen tren kazasına ilişkin bir taziye mesajı yayımladı.

Taziye mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bu akşam meydana gelen tren kazası, milletçe hepimizi derinden üzmüştür. Kazanın hemen ardından, devletimiz ilgili tüm birimlerini ve tüm imkanlarını seferber etmiştir. Yolcu trenindeki bazı vagonların raydan çıkması neticesinde meydana gelen kaza, her boyutuyla soruşturulmaktadır. Elim kazada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.”

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