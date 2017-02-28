Cumhurbaşkanı'na suikast timi davasının görülmesine 4 gün sonra devam edildi (4)

"TESLİM OLMASI AKLA VE MANTIĞA AYKIRIYDI"

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada MAK timinde görevlisi Astsubay İlyas Yaşar'ın ifadesiyle devam edildi. MAK timinde görevli diğer sanık askerler gibi görevi Binbaşı Taner Berber'den aldığını hazırlıktan sonra da Marmaris'e gittikleri anlatan Astsubay Yaşar, Marmaris'te ormanlık alanda polisle girdikleri çatışmayla ilgili olarak "Ateş altındaydık. Teslim olmak akla ve mantığa aykırıydı" dedi.

Suç işlemek kaydıyla hareket etmediğini anlatan Astsubay İlyas Yaşar, FETÖ ile ilişkisinin bulunmadığını, Atatürkçü bir Türk askeri olduğunu ifade etti.

"UÇAĞIN RADAR İZİ NATO'DAN İSTENSİN"

İddianamedeki delillerde tutarsızlık bulunduğunu öne süren Astsubay İlyas Yaşar, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı'nın uçağı yurtdışından Kayseri'ye, Kayseri'den de Marmaris'e indi. Bunu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da dile getirmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'dan davaya bu belgeleri sunmasını istiyorum. Uçağın radar iz kayıtlarının da NATO'dan istenmesini talep ediyorum. Bu arada Cumhurbaşkanı Yaveri Ali Yazıcı'nın da, daha önce bir hafta süreyle herhangi bir nedenle ayrılmış mıydı? Cumhurbaşkanı'nın aracında bile ön koltukta oturan Ali Yazıcı'nın, sürekli nerede olduğunu öğrenmeye çalışması ona söylenmemesi, normal mi? Ali Yazıcı o hafta yaşananlardan yola çıkıp herhangi bir şeylerden şüphelenmiş midir? Sorularını cevaplamasını istiyorum. Ayrıca delillerin karartılıp mahkeme yanıltılmak isteniyor."

AVUKATLARDAN ÖRGÜT BİLDİRİSİ TEPKİSİ

İfadenin tamamlanmasından sonra soru sormaya başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarından Hüseyin Aydın, "Burada örgüt bildirisi ile saldırılarını dinledik. O nedenle soru sormayacağız" dedi. Bu sözler üzerine sanıkların avukatları ile sanıklar, tepki gösterdi.

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