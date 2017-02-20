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Cumhurbaşkanı'na suikast timi davası Muğla'da başladı (3)

GÖREVSİZLİK TALEBİ REDDEDİLDİ Duruşma sanıkların kimlik tespiti ile başladı. Aralarında Gökhan Şahin Sönmezateş, Zekeriya Kuzu ve Cumhurbaşkanı'nın yaveri Ali Yazıcı'nın da bulunduğu sanıkların kimlik tespiti yapıldı. Sanıklar...

Cumhurbaşkanı'na suikast timi davası Muğla'da başladı (3)

GÖREVSİZLİK TALEBİ REDDEDİLDİ
Duruşma sanıkların kimlik tespiti ile başladı. Aralarında Gökhan Şahin Sönmezateş, Zekeriya Kuzu ve Cumhurbaşkanı'nın yaveri Ali Yazıcı'nın da bulunduğu sanıkların kimlik tespiti yapıldı. Sanıklar sabit ikametgahlarının bulunmadığını ve gelirlerinin olmadığını söyledi. Kimlik tespitinin yapılmasının ardından sanık avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da ikamet ettiğini, ayrıca olayın planlanma yerinin yine Ankara olduğunun ifadelerde belli olduğunu, bu nedenle de Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararı verip Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne görevi vermesini talep etti. Tutuklu sanıkların hepsi de görevsizlik kararı talep etti. Buna karşılık mağdur avukatları, duruşma savcısı olayın işlendiği bölgenin Muğla sınırlarında olmasından dolayı talebinin reddini istedi. Mahkeme de oybirliği ile CMK'nın 12. maddesi uyarınca görevsizlik talebini reddetti.
GÜLEN'İ HİÇBİR AVUKAT SAVUNMAK İSTEMEDİ
Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, davanın bir numaralı sanığı Fethullah Gülen'i, Muğla Barosu'ndan hiçbir avukatın savunmak istemediğini bu nedenle avukat bulunamadığını, ancak ilerleyen duruşmalarda bu sorunun giderilmeye çalışılacağnı söyledi. 


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