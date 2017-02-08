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Cumhurbaşkanı'na hakaretle suçlanan CHP'li başkan serbest

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () - CHP Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanı Ulaş Yusuf Konyalı, sosyal medyadaki paylaşımlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Sevk edildiği mahkemece adli kontrol...

Cumhurbaşkanı'na hakaretle suçlanan CHP'li başkan serbest

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () - CHP Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanı Ulaş Yusuf Konyalı, sosyal medyadaki paylaşımlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Sevk edildiği mahkemece adli kontrol ile serbest kalan Ulaş Yusuf Konyalı, "Referandumda 'Hayır' diyeceğimiz için bizlerden korkuyorlar. Hayır'cıları yıldırmaya çalışıyorlar. Ülke genelindeki duruşumuza devam edeceğiz" dedi.
CHP Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanı Ulaş Yusuf Konyalı, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sosyal medyada 41 suç işlediği iddiasıyla Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından dün sabah saatlerinde ifadeye çağrıldı. Ulaş Yusuf Konyalı, emniyette ifade verdikten sonra Sakarya Adliyesi'ne sevk edildi. Konyalı verdiği ifade sonrasında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Konyalı, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Mahkeme sonrasında açıklama yapan Konyalı, "Güvenlik şube tarafından çağrıldık. 2013 ile 2017 yılları arasında Cumhurbaşkanına hakaret ettiğim gerekçesiyle ifade verdik. Ardından adliyeye sevk edildik. Cumhurbaşkanı olduktan sonra hakaret etmediğimi söyledim ve gösterdim. Mahkeme beni adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri imza atacağım. Referandumda 'Hayır' diyeceğimiz için bizlerden korkuyorlar. Hayır'cıları yıldırmaya çalışıyorlar. Ülke genelindeki duruşumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

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