ANKARA ()-CUMHURBAŞKANLIĞI, Prof. Dr. Mustafa Çiçekler'in Yükseköğretim Kurulu Üyeliğinin onaylandığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde: " Sayın Cumhurbaşkanımız, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Mustafa Çiçekler'in Üniversitelerarası Kurulca yapılan seçimini, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/5 bendi gereğince onaylamışlardır."
Cumhurbaşkanı, Mustafa Çiçekler'in Yükseköğretim Kurulu Üyeliğini onayladı
ANKARA ()-CUMHURBAŞKANLIĞI, Prof. Dr. Mustafa Çiçekler'in Yükseköğretim Kurulu Üyeliğinin onaylandığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde: " Sayın Cumhurbaşkanımız, Yükseköğretim Kurulu...
22 Aralık 2016 Perşembe 21:47
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