Cumhurbaşkanı MİT Müsteşarı Fidan ve Başbakan Yıldırım ile görüşecek
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve saat 18.30'da da Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek.
26 Ocak 2017 Perşembe 14:02
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve saat 18.30'da da Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek.
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