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Cumhurbaşkanı ile kucaklaşan Emirhan'ın mutluluğu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın miting sırasında ağladığını görerek sahneye çağırdığı 13 yaşındaki Emirhan Soydan, "Hayallerim gerçek oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı ile kucaklaşan Emirhan'ın mutluluğu
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın miting sırasında ağladığını görerek sahneye çağırdığı 13 yaşındaki Emirhan Soydan, "Hayallerim gerçek oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmit Milli İrade Meydanı'nda konuştuğu sırada kalabalığın içerisinde bir çocuğun ağladığını görerek yanına çağırdı. Sahneye çıkan Emirhan Soydan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılarak ağladı. Küçük çocuk Erdoğan'a, "Aşığım sana" derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Ben de aşığım" dedi. Küçük Emirhan'ın kilosunun biraz fazla olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fakat kilosu biraz fazla. Kilo vereceksin değil mi bu kiloyu?" diye sordu. Emirhan Soydan da, "Vereceğim" diyerek cevap verdi. Daha sonra sahnede ağlayan çocuğu işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi Emirhan'ı ağlattınız. Biraz sonra herhalde beni de ağlatacaksınız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emirhan Soydan'a, Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil'in 'Gençlerle Başbaşa' isimli kitabı ile satranç takımı hediye ettikten sonra ailesinin yanına gönderdi.

Miting sonrasında yaşadığı anları anlatan Emirhan Soydan, "Beni kaldırdılar, 'Tayyip dede' diye bağırdım. Benim olduğum tarafa dönünce yine bağırdım. Sahneye çıkmak istediğimi işaret ettim. O da, 'Gel' dedi. Sonra gittim, azcık bekledim. Kapıyı açtılar, 'Cumhurbaşkanının yanına git' dediler. İlk önce bir baktım, 'Rüyada mıyım?' diye düşündüm. Birden koşup sarıldım Cumhurbaşkanıma. Ağladım orada. Sonra öptü beni. 'Adın ne?' diye sordu. Çok mutlu oldum. Hayallerim gerçek oldu. O yüzden ağladım. Çok seviyorum Cumhurbaşkanımı. Dünyalar kadar seviyorum. Dünyada taşlar, ne varsa, ne kadar varlık varsa onların hepsinden daha çok seviyorum. İçeride tekrar konuşamadık. Ayrılmak istemiyorum. Sürekli onunla durmak istiyorum. Keşke ömür boyu onunla yaşasam." diye konuştu.

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