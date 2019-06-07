Cumhurbaşkanı Erdoğan yolda vatandaşlarla sohbet etti

Güven USTA/İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçerken yolda aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Ali Camisi'nde cuma namazı kıldı, ardından da Beylerbeyi Sarayı'na geçti. Erdoğan bir süre burada kaldıktan sonra Kısıklı'daki konutuna geçerken 15 Temmuz Şehitler Makamı'ndan geçişi sırasında kendisine el sallayarak sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları gördü. Makam aracından inerek vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Erdoğan, çocuklara da hediyeler verdi. Bazı vatandaşlar ise metrobüsten inerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için koşarak geldi. Erdoğan daha sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.

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