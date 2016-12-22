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Cumhurbaşkanı Erdoğan Vodafone Arena'ya geldi

 Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Vodafone Arena'da saat 20.00'de başlayacak olan "Şehitlere Saygı" maçını izlemek üzere stada geldi. Erdoğan'ın konvoyu stada giriş yaparken vatandaşlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vodafone Arena'ya geldi

 Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Vodafone Arena'da saat 20.00'de başlayacak olan "Şehitlere Saygı" maçını izlemek üzere stada geldi. Erdoğan'ın konvoyu stada giriş yaparken vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan'ın giriş yaptığı sırada stad üstünde bir polis helikopteri uçuş yaptı.

ŞEHİT AİLELERİ DE MAÇI İZLEYECEK

Maçı izlemeye şehit aileleri de geldi. Otobüslerle gelen şehit yakınları protokol girişinden stada giriş yaptı. Spor kulübü başkanları da bir otobüs ile stada geldi.

Bu arada, Valide Sultan Camii'nnden şehitler gıyabında sela okundu.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı stad çevresinde iki ayrı arama noktası oluşturuldu. İlk arama noktasında, üst araması yapılıyor. Stad girişinde kurulan ikinci arama noktasında da, bir aramdan daha geçirilenler içeriye alınıyor.

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