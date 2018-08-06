Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela Lideri Maduro ile telefonla görüştü

İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yla telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; bu gece gerçekleşen telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya, Ulusal Muhafız Birlikleri’nin kuruluş törenleri sırasındaki saldırı girişiminden dolayı geçmiş olsun dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaralanan ulusal muhafız birliği mensuplarına da acil şifalar dilediği kaydedildi.