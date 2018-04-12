Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vali Köşger'e miting için suç duyurusu

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- VATAN Partisi Aydın İl Başkanı Emre Albayrak, Aydın Valiliği'nin bir ay boyunca koyduğu yasağa rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Nisan'da Ak Parti İl Kongresi'nde miting yapmasını eleştirip, suç duyurusunda bulundu. Albayrak, kendi koyduğu yasağı çiğneyerek, suça ortak olduğunu ileri sürdüğü Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'den de şikayetçi oldu.

Vatan Parti Aydın İl Başkanı Emre Albayrak, bu sabah Aydın Adliyesi'ne gelip, valilik tarafından 10 Mart-10 Nisan tarihleri arasında miting ve benzeri etkinliklerin bir ay boyunca yasaklanmasına rağmen 7 Nisan'da Ak Parti İl Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salonun önünde yaptığı miting nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i eleştiren Albayrak, adliye önünde konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Aydın Valiliği 9 Mart 2018 tarihinde basına duyurduğu toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasağı kapsamında, Aydın İl genelinde park, bahçe, cadde ve umuma açık alanlarda, 10 Mart tarihinden itibaren 30 gün süreyle basın açıklaması, stant açma, açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, bildiri dağıtma, konser ve bu gibi toplu etkinlikler, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesine göre il sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyet kamu esenliğinin sağlanması amacıyla, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17 maddesi ve 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11/m maddesi hükümleri doğrultusunda yasaklandı. Yasak 10 Nisan tarihine kadar geçerli olmasına rağmen 7 Nisan'da partisinin il kongresi için Aydın'a gelen Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı sıfatıyla kongrenin yapıldığı Atatürk Spor Salonu önünde miting gerçekleştirdi."

Daha önce de valiliğin bu yasak kararına Vatan Partisi olarak tepki gösterdiklerini belirten Albayrak, "Vatan Partisi Aydın İl Disiplin Kurulu Başkanı Avukatı Alper Derelioğlu ile AKP'nin yasak tarihleri içerisinde miting gerçekleştirmesi üzerine AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger hakkında Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Kanun önünde herkesin eşit olduğu ve verilen yasak kararına herkesin uyduğu gibi AKP lideri Tayyip Erdoğan'ın da uyması gerekiyordu. Ayrıca kendi verdiği yasak kararını çiğneyen Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de sorumluluğu nedeniyle Tayyip Erdoğan'ın suçuna ortak oldu. Bu nedenle suç duyurusunda bulunduk" dedi.

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