Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu, nikah şahidi oldular

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz şehidi Mehmet Şefik Şefkatlioğlu ile gazi eşi Vahide Şefkatlioğlu'nun oğlunun düğün töreninde nikah şahitliği yaptı. Ömer Şefkatlioğlu ile Merve Cennetkuşu çiftinin İstanbulBüyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisleri'ndeki düğün törenine katılan Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde buludu.

Basına kapalı gerçekleştirilen düğün töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve İstanbul Valisi Vasip Şahin nikah şahitliği yaptı. Çiftin nikahını ise İstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanıKadir Topbaş kıydı.