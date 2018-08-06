Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, Çamlıca’daki Radyo-TV kulesindeki incelemelerinin ardından, koru içerisinde vatandaşlarla sohbet etti. Makam aracından inen Erdoğan'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.
(FOTOĞRAF)
İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, Çamlıca’daki Radyo-TV kulesindeki incelemelerinin ardından, koru içerisinde vatandaşlarla sohbet etti. Makam aracından inen Erdoğan'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi. (FOTOĞRAF)
06 Ağustos 2018 Pazartesi 16:43
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, Çamlıca’daki Radyo-TV kulesindeki incelemelerinin ardından, koru içerisinde vatandaşlarla sohbet etti. Makam aracından inen Erdoğan'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.
(FOTOĞRAF)
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