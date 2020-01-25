Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan yolda makam aracını durdurarak vatandaşlarla bir süre sohbet eti. Erdoğan daha sonra çalışmalarını sürdürmek üzere Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti.

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